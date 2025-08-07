ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» – 206 δικαιούχοι του προγράμματος

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους τελικούς πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», που στηρίζει οικονομικά την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών νέων πολιτών. Το πρόγραμμα, στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση του οικιακού αποθέματος, δίνοντας έμφαση και στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα δίνει παράλληλα, τη δυνατότητα επιχορήγησης για εργασίες ανακαίνισης, σε κατοικίες που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, με σκοπό την ολοκληρωμένη αναβάθμισή τους (ενεργειακή – λειτουργική -αισθητική).

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια:

Α. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.4-03» Οριστικούς Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, για συνολικά 206 δικαιούχους, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 13

Β. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.1-03» και «Π.Π.Α.-Κ.2.4-03» Προσωρινούς Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, για συνολικά 4 δικαιούχους, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 14

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ – – Ανακαινίζω για Νέους»,

1. Να αναρτήσει την παρούσα και τους συνημμένους σε αυτή πίνακες στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomoneon.gov.gr.

2. Να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων αιτήσεων που περιλαμβάνονται στους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.4-03» Οριστικούς Πίνακες αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος, θα αναρτήσει τους σχετικούς πίνακες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος και θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπαγωγή των εγκεκριμένων αιτήσεων.