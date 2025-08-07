Ζελένσκι: Επικοινωνία με Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ) για νέο πακέτο οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία
22:40 - 07 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Επικοινωνία με Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ) για νέο πακέτο οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σχετικά με την πιθανότητα ενός νέου προγράμματος οικονομικής βοήθειας προς τη χώρα του.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, οι δύο πλευρές συζήτησαν ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο που θα ενισχύσει την Ουκρανία τόσο στο άμεσο χρονικό διάστημα όσο και στη μεταπολεμική περίοδο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση εργάζεται ήδη για την ταχεία υλοποίηση των απαραίτητων βημάτων.

Το τρέχον πρόγραμμα στήριξης του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2027. Αν και έχει σχεδιαστεί για την ανοικοδόμηση της χώρας, οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις – από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 – έχουν αυξήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, το χρηματοδοτικό έλλειμμα της Ουκρανίας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στο επόμενο έτος, ειδικά εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις και το Κίεβο δεν προχωρήσει στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που θέτουν οι διεθνείς δανειστές.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2025 - 22:51
