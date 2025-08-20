MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομες ξαπλώστρες - Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις

Φέτος το καλοκαίρι οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέχθηκαν πάνω από 11.000 καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε μισθωμένες παραλίες μέσω της εφαρμογής MyCoast. Αν και ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν μειωμένος στο μισό σε σχέση με πέρυσι - χρονιά που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το MyCoast - παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, ιδίως σε παραλίες με μεγάλη επισκεψιμότητα κοντά στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τα μέσα Μαΐου έως τις 17 Αυγούστου καταγράφηκαν 11.512 καταγγελίες, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα (9.920) ήταν ανώνυμες, ενώ μόλις 1.592 έγιναν επώνυμα.

Η κύρια αιτία ήταν η αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου (περίπου δύο στις τρεις περιπτώσεις). Παράλληλα, καταγράφηκαν 1.811 αναφορές για εμπόδια στην ελεύθερη πρόσβαση, 781 για αλλοιώσεις στη μορφολογία της ακτής, 341 για μη ανάρτηση υποχρεωτικής πινακίδας, 340 για δυσκολίες πρόσβασης σε ΑμεΑ, 319 για απουσία ναυαγοσώστη, 284 για ελλιπή καθαριότητα και 187 για ελλείψεις στις υποδομές.

Περιοχή με τις περισσότερες καταγγελίες αναδείχθηκε η Χαλκιδική με 2.443, ενώ ακολουθεί η Ανατολική Αττική με 1.048. Στη συνέχεια καταγράφονται οι Κυκλάδες με 817 και τα Δωδεκάνησα με 793.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες δεν ταυτίζονται πάντα με πραγματικές παραβάσεις. Ήδη έχει ελεγχθεί το 50%–60% των αναφορών και διαπιστώθηκε πως περίπου 15%–20% όντως αντιστοιχούσε σε παραβίαση της νομοθεσίας.

Από 2.000 έως 6.000 ευρώ τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται πως τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία κυμαίνονται από τα 2.000 έως τα 6.000 ευρώ.