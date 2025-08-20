MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομες ξαπλώστρες - Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις

Συγκεκριμένα, από τα μέσα Μαΐου έως τις 17 Αυγούστου καταγράφηκαν 11.512 καταγγελίες, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα (9.920) ήταν ανώνυμες, ενώ μόλις 1.592 έγιναν επώνυμα.
Η κύρια αιτία ήταν η αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου (περίπου δύο στις τρεις περιπτώσεις). Παράλληλα, καταγράφηκαν 1.811 αναφορές για εμπόδια στην ελεύθερη πρόσβαση, 781 για αλλοιώσεις στη μορφολογία της ακτής, 341 για μη ανάρτηση υποχρεωτικής πινακίδας, 340 για δυσκολίες πρόσβασης σε ΑμεΑ, 319 για απουσία ναυαγοσώστη, 284 για ελλιπή καθαριότητα και 187 για ελλείψεις στις υποδομές.
Περιοχή με τις περισσότερες καταγγελίες αναδείχθηκε η Χαλκιδική με 2.443, ενώ ακολουθεί η Ανατολική Αττική με 1.048. Στη συνέχεια καταγράφονται οι Κυκλάδες με 817 και τα Δωδεκάνησα με 793.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες δεν ταυτίζονται πάντα με πραγματικές παραβάσεις. Ήδη έχει ελεγχθεί το 50%–60% των αναφορών και διαπιστώθηκε πως περίπου 15%–20% όντως αντιστοιχούσε σε παραβίαση της νομοθεσίας.
Από 2.000 έως 6.000 ευρώ τα πρόστιμα
Υπενθυμίζεται πως τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία κυμαίνονται από τα 2.000 έως τα 6.000 ευρώ.
- Για τοποθέτηση κατασκευών όπως κτίσματα, τοιχία, ζαρντινιέρες, περιφράξεις παντός τύπου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.
- Για κινητά στοιχεία που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, βαρέα οχήματα, τέντες επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.
- Για ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα, πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται (διπλάσιο αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού).
- Για άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.
- Για κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, πρόστιμο 2.000 ευρώ.