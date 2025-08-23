Δερβενοχώρια: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε λίγη ώρα μετά τη φωτιά στην Οινόη και έχει, μέχρι στιγμής, προκαλέσει την κινητοποίηση 90 πυροσβεστών.
Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Δερβενοχώρια και Λεύκα και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες: 90 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρες ομάδες, 25 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το firealert.gr η φωτιά από τις 11.45 παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.