Δερβενοχώρια: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πανακτό Δερβενοχωρίων Βοιωτίας το πρωί του Σαββάτου (23/8).

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε λίγη ώρα μετά τη φωτιά στην Οινόη και έχει, μέχρι στιγμής, προκαλέσει την κινητοποίηση 90 πυροσβεστών.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Δερβενοχώρια και Λεύκα και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες: 90 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρες ομάδες, 25 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το firealert.gr η φωτιά από τις 11.45 παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.