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Θαλάσσιο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων
Ειδήσεις
09:47 - 03 Σεπ 2025

Θαλάσσιο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων

Reporter.gr Newsroom
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Θαλάσσιο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) στο Θρακικό Πέλαγος, ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, όταν Έλληνες και Τούρκοι αλιείς ήρθαν αντιμέτωποι σε περιοχή ελληνικών χωρικών υδάτων.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα από Έλληνες ψαράδες, τουρκικά αλιευτικά σκάφη έχουν κάνει επανειλημμένα την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας ακόμη και σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη, για να ψαρέψουν παράνομα.

Οι Έλληνες ψαράδες προσέγγισαν τουρκικό αλιευτικό και ζήτησαν από το πλήρωμα να αποχωρήσει από την περιοχή. Η απάντηση ήρθε με προκλητική ένταση, καθώς – σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες – Τούρκοι ψαράδες πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Οι Έλληνες αλιείς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε καμία άμεση αντίδραση από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές τη στιγμή του συμβάντος. Παραμένει ασαφές εάν το Λιμενικό επενέβη εκ των υστέρων ή έλαβε οποιαδήποτε μέτρα για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των επαγγελματιών της περιοχής.

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