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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις
12:39 - 03 Σεπ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Reporter.gr Newsroom
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Από αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 07:00, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, από το 36,9ο έως το 40,7ο χλμ., στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Οι ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:

  • Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  • Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις για την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών του δρόμου. Η εταιρεία ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν πιστά τη σήμανση.

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