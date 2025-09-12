Ιπποκράτειο: Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής για «φακελάκι»

Η εκδίκαση της υπόθεσης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία, πρόκειται να συνεχιστεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που λάμβανε το ποσό των 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα από συγγενή ασθενούς.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος δεν παρέστη, με τον συνήγορό του να εξηγεί πως ο πελάτης του είναι καθηλωμένος λόγω τραυματισμού στη μέση από πτώση από καρέκλα. Απούσα ήταν και η γυναίκα που υπέβαλε την καταγγελία, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος έχει μόλις υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την κατάθεση της καταγγέλλουσας, μετά το πέρας της επέμβασης, ο γιατρός την προσέγγισε υποτίθεται για να την ενημερώσει για την κατάσταση του συζύγου της και, όπως ισχυρίζεται η ίδια, της ζήτησε το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση κατά τη νοσηλεία και αποκατάστασή του στο νοσοκομείο.

Ο γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στην προανακριτική του κατάθεση πως τα χρήματα δεν τα ζήτησε, αλλά του τα έδωσε η γυναίκα από μόνη της και ότι δεν συνιστούν δωροληψία. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίζεται πως το ποσό αυτό προέρχεται από νόμιμη συναλλαγή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εν λόγω γιατρός έχει παρελθόν σε αντίστοιχη υπόθεση: έχει ήδη καταδικαστεί για δωροληψία, για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στο Εφετείο.