Λεριμπό: Ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, νέος διευθυντής στο Μουσείο του Λούβρου
12:29 - 25 Φεβ 2026

Λεριμπό: Ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, νέος διευθυντής στο Μουσείο του Λούβρου

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, Κριστόφ Λεριμπό, αναλαμβάνει, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, τα ηνία του Μουσείο του Λούβρου, μετά την αποχώρηση της Λοράνς ντε Καρ από τη διεύθυνση του κορυφαίου πολιτιστικού ιδρύματος.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε δεκτή την παραίτηση της ντε Καρ τέσσερις μήνες μετά τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από αίθουσα του μουσείου, μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το προεδρικό περιβάλλον, ο Μακρόν εξήρε την «πράξη ευθύνης» της απερχόμενης διευθύντριας, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο χρειάζεται «ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση» προκειμένου να προχωρήσουν κρίσιμα έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Ο 62χρονος Λεριμπό διαθέτει μακρά εμπειρία στη διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών. Έχει διατελέσει διευθυντής του Μουσείο Ορσέ, είναι απόφοιτος της Σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Από το 2023 είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική μορφή της γαλλικής υψηλής ραπτικής.

