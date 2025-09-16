Αύξηση θανάτων 1,6% στο εξάμηνο – Κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 2019-2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε σήμερα (16/9) στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία θνησιμότητας για το α’ εξάμηνο του 2025, προσφέροντας μια συγκριτική αποτύπωση της πορείας των θανάτων στην ελληνική επικράτεια. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους καταγεγραμμένους θανάτους ανεξαρτήτως αιτίας – συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Covid-19 – και καταρτίζονται βάσει των δηλώσεων που διαβιβάζουν τα Ληξιαρχεία των Δήμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες είκοσι επτά (27) εβδομάδες του 2025 (30/12/2024 - 06/07/2025) ανήλθαν σε 65.803 (33.186 άνδρες και 32.617 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (01/01/2024 - 07/07/2024) είχαν ανέλθει σε 64.760 (32.682 άνδρες και 32.078 γυναίκες), σημειώνοντας αύξηση κατά 1.043 θανάτους (1,6%). Μείωση κατά 3.555 θανάτους (-5,1%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2019 - 2024 (69.358 θάνατοι).

Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2019 - 2024 ανέρχονται σε -4,2% το 2024 σε σχέση με το 2023 (67.575), -11,9% το 2023 σε σχέση με το 2022 (76.681), 6,4% το 2022 σε σχέση με το 2021 (72.080), 7,3% το 2021 σε σχέση με το 2020 (67.177) και -1,0% το 2020 σε σχέση με το 2019 (67.872).

Kατά την περίοδο των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 9η (24/02/2025 - 02/03/2025), την 11η (10/03/2025 - 16/03/2025) και την 10η εβδομάδα (03/03/2025 - 09/03/2025) κατά 18,0%, 17,7% και 17,1% αντίστοιχα.

Από την άλλη, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 25η (16/06/2025 - 22/06/2025), την 23η (02/06/2025 - 08/06/2025) και την 3η εβδομάδα (13/01/2025 - 19/01/2025) κατά 11,5%, 9,1% και 8,9% αντίστοιχα.

* Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.

Από την ανάλυση του συνόλου των θανάτων ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων για τις πρώτες είκοσι επτά (27) εβδομάδες του έτους 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, παρατηρείται αύξηση των θανάτων σε εννέα (9) και μείωση σε επίσης εννέα (9) ηλικιακές ομάδες, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ηλικιακή ομάδα 15 έως 19. Οι κυριότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 (1.069 θάνατοι), 75 έως 79 (314 θάνατοι) και 70 έως 74 (69 θάνατοι) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, ενώ οι κυριότερες μειώσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 (165 θάνατοι), 50 έως 54 (91 θάνατοι) και 65 έως 69 (78 θάνατοι).

Από την ανάλυση του συνόλου των θανάτων ανά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, κατά την περίοδο των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων του έτους 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, παρατηρείται αύξηση των θανάτων σε δέκα (10) από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Θεσσαλίας κατά 413, 200 και 162 θανάτους αντίστοιχα, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρούνται στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 96 και 78 θανάτους αντίστοιχα.