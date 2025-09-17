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Τιμητική απονομή ελληνικής ιθαγένειας στον Γκόγκα Λεντιάν - Η τελετή στο Μαξίμου
Ειδήσεις
15:16 - 17 Σεπ 2025

Τιμητική απονομή ελληνικής ιθαγένειας στον Γκόγκα Λεντιάν - Η τελετή στο Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε: «Ο Γκόκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου. Πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού. Σήμερα του απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια. Τον ευχαριστούμε!»

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