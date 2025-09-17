Κομισιόν: Πράσινα παραμύθια και πολιτικοί δράκοι

Η επιμονή της Κομισιόν στην - υποτιθέμενη - πράσινη ενέργεια, αποδυναμώνει την Ευρώπη οικονομικά και προκαλεί τεράστια ακρίβεια που οδηγεί πολιτικά σε ενίσχυση του αντισυστημικού κινήματος και των λαϊκιστών πολιτικών.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας την περασμένη εβδομάδα για την ενεργειακή πολιτική δήλωσε πως η αύξηση του κόστους της ενέργειας οφείλεται στο “βρόμικο” ρωσικό φυσικό αέριο, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες “καθαρές εγχώριες” επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και ότι η Ευρώπη χρειάζεται φθηνή ενέργεια “τώρα”. Πρόκειται περί μιας ασύλληπτης παραδοξολογίας για πολλούς λόγους.

Καταρχήν η Ευρώπη εισάγει τώρα φυσικό αέριο από τους Άραβες και τις ΗΠΑ και το πληρώνει πολύ περισσότερο από όσο πλήρωνε το ρώσικο. Το φυσικό αέριο των Ρώσων δεν ήταν πιο “βρώμικο” από ότι το αμερικανικό και το αραβικό, μάλλον ο όρος βρόμικο έχει πολιτική έννοια για την Κομισιόν. Και επειδή το ρωσικό αέριο ήταν πολύ φθηνότερο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια στην Ευρώπη.

Δεύτερον είναι παραπλανητικός ο όρος “εγχώριες ανανεώσιμες πηγές” διότι η Ευρώπη είναι απόλυτα εξαρτημένη για την αγορά φωτοβολταϊκών και μπαταριών από την Κίνα, ενώ η εξάρτηση της και για τις ανεμογεννήτριες αυξάνεται ταχύτατα. Συνεπώς δεν είναι και τόσο “εγχώρια” η πράσινη ενέργεια, ούτε και τόσο “πράσινη” αφού η Κίνα και όλες οι άλλες περιοχές του πλανήτη ρυπαίνουν βάναυσα για να παράγουν αυτά που η Ευρώπη αγοράζει για να αποφύγει τη ρύπανση.

Τρίτον η Κομισιόν παραλείπει να πει ότι επειδή η Ευρώπη δεν έχει μπαταρίες, δηλαδή δυνατότητα αποθήκευσης της πράσινης ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταικά, μεγάλο μέρος αυτή της πανάκριβα παραγόμενης ενέργειας χάνεται και η Ευρώπη συνεχίζει να έχει ενεργειακό έλλειμμα. Και ενώ λέει οτι χρειαζόμαστε φνηνή ενέργεια "τώρα", η πολιτική της οδηγεί στο να αυξηθεί το ενεργειακό κόστος τώρα, με την αβέβαιη ελπίδα οτι θα μειωθεί σε επόμενες δεκαετίες.

Στο μεταξύ η Κομισιόν αποφεύγει να προωθήσει τις επενδύσεις στην πραγματικά καθαρή ενέργεια που είναι η πυρηνική και η οποία αναπόφευκτα σε πολύ λίγα χρόνια θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Και θα γίνει αυτό νομοτελειακά, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και υπάρχουν ασφαλείς και φθηνές σχετικά λύσεις από τους SRM (Small Modular Reactors) δηλαδή μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ρωσία ήδη τους έχουν ενσωματώσει στο δίκτυο τους, το ίδιο θα κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος καθώς αυτοί οι αντιδραστήρες παράγονται πλέον σε 18 χώρες.

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η ταχύτατη πράσινη μετάβαση δεν προστατεύει αποτελεσματικά το περιβάλλον, έχει προκαλέσει ένα κύμα σαρωτικής ακρίβειας με τεράστιο οικονομικό κόστος για τις χώρες, για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, και ενώ σε κάποια χρόνια όλες αυτές οι επενδύσεις θα πάνε χαμένες γιατί θα αντικατασταθούν από την πυρηνική ενέργεια, η Κομισιόν συνεχίζει με εμμονή αυτή την ενεργειακή πολιτική.

Όσον αφορά στις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της εμμονής, η ακρίβεια που έχει προκαλέσει , ενισχύει τα αντισυστημικά κινήματα και τις ακραίες πολιτικές φωνές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.