ΠΑΣΟΚ: Σκάνδαλο με τις άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων - Αντίφαση υπουργείου Παιδείας μεταξύ ΣτΕ και Βουλής

«Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων: Άλλα κατέθεσε το Υπουργείο στο ΣτΕ, άλλα ομολόγησε στη Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός» αναφέρει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Στέφανος Παραστατίδης.

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του,σε επίσημο υπόμνημά του προς το ΣτΕ (25/3/2025), το Υπουργείο ανέφερε ότι η καταβολή εγγυητικής επιστολής και παραβόλου είναι ευθύνη του μητρικού αλλοδαπού ιδρύματος, ενώ στη Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου δήλωσε ότι τα ποσά κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τα παραρτήματα.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η αντίφαση θέτει θέμα νομιμότητας και παραπλάνησης του ΣτΕ και ζητά από την κυβέρνηση άμεσες εξηγήσεις, διασφάλιση διαφάνειας και συμμόρφωση με το νόμο στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Μετά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανου Παραστατίδη, είναι προφανές ότι πλέον εγείρεται τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας που δημιουργεί πλέον επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και του σκεπτικού της.

Τι προκύπτει:

Σε επίσημο υπόμνημα του Υπουργείου Παιδείας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (25.3.2025), και άλλων κολλεγίων, στη σελίδα 5 αναφέρεται ρητά:

«…ο ίδιος ο Ν. 5094/2024 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών [εγγυητικής επιστολής και παραβόλου] το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολλέγιο».

Σήμερα όμως, στη Βουλή, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαϊωάννου ομολόγησε το αντίθετο: «Τα παράβολα λοιπόν κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το υπό σύσταση παράρτημα ΝΠΠΕ μέσω του καταστατικού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 5094».

Η αντίφαση είναι κραυγαλέα: άλλα υποστήριξε το Υπουργείο στην ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας, άλλα εφαρμόζει στην πράξη. Πρόκειται για ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας που δημιουργεί την αίσθηση παραπλάνησης του Συμβουλίου της Επικρατείας από την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα της διαδικασίας και κατ΄ επέκταση για το κράτος δικαίου.

Ο Στέφανος Παραστατίδης επισήμανε στη Βουλή: «Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του δικού σας νόμου, το Μητρικό Ίδρυμα είναι αποκλειστικά υπόχρεο για την κατάθεση της αίτησης, της εγγυητικής επιστολής και την καταβολή του παραβόλου. Είμαι σαφής. Ναι ή όχι; Γιατί το αποφεύγετε; Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαβεβαιώσει επισήμως και εγγράφως το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προϋπόθεση του νόμου είναι τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τα Μητρικά Ιδρύματα. Τι έχει αλλάξει από τότε;».

Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

Να δώσει άμεσα εξηγήσεις για τη διάσταση ανάμεσα σε όσα κατέθεσε επισήμως στο ΣτΕ και σε όσα εφαρμόζει στην πράξη.

Να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ».