ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Γαλλία προετοιμάζεται για πανεθνική απεργία με έως και 800.000 διαδηλωτές την Πέμπτη (18/9) - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
15:02 - 17 Σεπ 2025

Η Γαλλία προετοιμάζεται για πανεθνική απεργία με έως και 800.000 διαδηλωτές την Πέμπτη (18/9) - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η Γαλλία αύριο, Πέμπτη (18/9), καθώς τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας, η βιομηχανία. Κεντρικό αίτημα των διαμαρτυρόμενων η άρση των μέτρων λιτότητας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Μπαϊρού.    

Αναμένοντας ταραχές και αυξημένη ένταση, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται, δίνοντας εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να είναι σε επιφυλακή, όπως δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό.

«Κατανοώ πλήρως ότι οι συμπολίτες μου έχουν φτωχύνει, επειδή η Γαλλία έχει φτωχύνει», δήλωσε ο Ρεταγιό στο BFMTV-RMC, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει ότι οι διαδηλώσεις θα διεξαχθούν ειρηνικά.

Ενίσχυση της ασφάλειας και στρατιωτικά μέσα

Για την ασφάλεια των διαδηλώσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναπτύξει περισσότερους από 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε όλη τη χώρα, μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα, drones και κανόνια νερού.

Ο Ρεταγιό προειδοποίησε ότι οι αρχές θα αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση ταραχών. «Όταν υπάρχουν μπλοκαρίσματα, τα ξεμπλοκάρουμε. Μόλις προκληθεί ζημιά ή βλάβη σε περιουσία ή άτομα, επικοινωνούμε πολύ γρήγορα, κινητοποιούμαστε για να προβούμε σε συλλήψεις και να παραπέμψουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε.

Σε μια κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει από τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, 24 θωρακισμένα οχήματα Centaure θα αναπτυχθούν σε όλη τη Γαλλία, μαζί με περίπου δέκα συσκευές εκτόξευσης νερού.

Ο Ρεταγιό εξέφρασε ανησυχία για τη συμμετοχή ανηλίκων και τον κίνδυνο πρόκληση επεισοδίων από εξτρεμιστικές ομάδες. «Θα υπάρχουν χιλιάδες, πιθανώς μεταξύ 5.000, 8.000 ή 10.000 άτομα που θα έρθουν να πολεμήσουν, να προκαλέσουν ζημιές, παρακινούμενοι από το μίσος τους προς τους αστυνομικούς», προειδοποίησε.

Αναμενόμενη συμμετοχή και αναταραχή

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την Snuipp-FSU, ένας στους τρεις δασκάλους δημοτικού σχολείου θα απεργήσει, ενώ τα συνδικάτα των δευτεροβάθμιων σχολείων προβλέπουν, επίσης, υψηλή συμμετοχή.

Περίπου 40 συνδικαλιστικές πορείες έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, με προκαταρκτικές εκτιμήσεις να δείχνουν ότι θα συμμετάσχουν έως και 800.000 διαδηλωτές. Η δράση της 18ης Σεπτεμβρίου ακολουθεί την κινητοποίηση «Block Everything» της περασμένης εβδομάδας, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 197.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 16:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Σκάνδαλο με τις άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων - Αντίφαση υπουργείου Παιδείας μεταξύ ΣτΕ και Βουλής
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σκάνδαλο με τις άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων - Αντίφαση υπουργείου Παιδείας μεταξύ ΣτΕ και Βουλής

Κομισιόν: Πράσινα παραμύθια και πολιτικοί δράκοι
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Κομισιόν: Πράσινα παραμύθια και πολιτικοί δράκοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες
Ειδήσεις

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027
Ειδήσεις

Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης
Magazino

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ
Ειδήσεις

Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ