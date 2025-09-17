Η Γαλλία προετοιμάζεται για πανεθνική απεργία με έως και 800.000 διαδηλωτές την Πέμπτη (18/9) - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η Γαλλία αύριο, Πέμπτη (18/9), καθώς τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας, η βιομηχανία. Κεντρικό αίτημα των διαμαρτυρόμενων η άρση των μέτρων λιτότητας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Μπαϊρού.

Αναμένοντας ταραχές και αυξημένη ένταση, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται, δίνοντας εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να είναι σε επιφυλακή, όπως δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό.

«Κατανοώ πλήρως ότι οι συμπολίτες μου έχουν φτωχύνει, επειδή η Γαλλία έχει φτωχύνει», δήλωσε ο Ρεταγιό στο BFMTV-RMC, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει ότι οι διαδηλώσεις θα διεξαχθούν ειρηνικά.

Ενίσχυση της ασφάλειας και στρατιωτικά μέσα

Για την ασφάλεια των διαδηλώσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναπτύξει περισσότερους από 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε όλη τη χώρα, μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα, drones και κανόνια νερού.

Ο Ρεταγιό προειδοποίησε ότι οι αρχές θα αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση ταραχών. «Όταν υπάρχουν μπλοκαρίσματα, τα ξεμπλοκάρουμε. Μόλις προκληθεί ζημιά ή βλάβη σε περιουσία ή άτομα, επικοινωνούμε πολύ γρήγορα, κινητοποιούμαστε για να προβούμε σε συλλήψεις και να παραπέμψουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε.

Σε μια κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει από τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, 24 θωρακισμένα οχήματα Centaure θα αναπτυχθούν σε όλη τη Γαλλία, μαζί με περίπου δέκα συσκευές εκτόξευσης νερού.

Ο Ρεταγιό εξέφρασε ανησυχία για τη συμμετοχή ανηλίκων και τον κίνδυνο πρόκληση επεισοδίων από εξτρεμιστικές ομάδες. «Θα υπάρχουν χιλιάδες, πιθανώς μεταξύ 5.000, 8.000 ή 10.000 άτομα που θα έρθουν να πολεμήσουν, να προκαλέσουν ζημιές, παρακινούμενοι από το μίσος τους προς τους αστυνομικούς», προειδοποίησε.

Αναμενόμενη συμμετοχή και αναταραχή

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την Snuipp-FSU, ένας στους τρεις δασκάλους δημοτικού σχολείου θα απεργήσει, ενώ τα συνδικάτα των δευτεροβάθμιων σχολείων προβλέπουν, επίσης, υψηλή συμμετοχή.

Περίπου 40 συνδικαλιστικές πορείες έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, με προκαταρκτικές εκτιμήσεις να δείχνουν ότι θα συμμετάσχουν έως και 800.000 διαδηλωτές. Η δράση της 18ης Σεπτεμβρίου ακολουθεί την κινητοποίηση «Block Everything» της περασμένης εβδομάδας, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 197.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.