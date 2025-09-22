Prorata: Στο 12% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Δύο στους δέκα θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της Prorata ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αποτυπώνοντας το πολιτικό σκηνικό του Σεπτεμβρίου 2025 και τις τάσεις που διαμορφώνονται στον εκλογικό χάρτη. Η έρευνα παρουσιάζει, επίσης, τις προτιμήσεις των πολιτών για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, τη στάση απέναντι σε πιθανά νέα κόμματα και τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Η Ελληνική Λύση καταλαμβάνει την τρίτη θέση και σε αυτήν τη δημοσκόπηση, με 10%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, το ΚΚΕ επίσης με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 7%, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜεΡΑ25 με 3,5%, η Νίκη με 2%. Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας συγκεντρώνουν από 1,5% έκαστο.

Στην εκτίμηση ψήφου, που υπολογίζει την κατανομή των αναποφάσιστων, η ΝΔ φτάνει στο 27%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, η Ελληνική Λύση στο 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ στο 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 8%, η Φωνή Λογικής στο 4,5% και το ΜεΡΑ25 στο 4%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δεν εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σε αυτό το σενάριο, προκύπτει οκτακομματική Βουλή.

Όσον αφορά στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται. Χωρίς την παρουσία Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, συγκεντρώνει 27%, με το Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί στο 8% και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κυριάκο Βελόπουλο και το Δημήτρη Κουτσούμπα να συγκεντρώνουν από 6%. Όταν προστίθενται τα ονόματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 25%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 11%, οι Κυριάκος Βελόπουλος και Νίκος Ανδρουλάκης 6%, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ 5% και ο Αντώνης Σαμαράς 4%.

Δύο στους δέκα θα ψήφιζαν Τσίπρα και ένας στους δέκα Σαμαρά

Η δημοσκόπηση διερεύνησε, επίσης, τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το 77% θεωρεί «σχετικά απίθανο» ή «βέβαιο ότι δεν θα το ψηφίσει», ενώ 20% εκφράζει αντίθετη άποψη. Για τον πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 85%, με το 13% να δηλώνει ότι θα το ψηφίσει.

Παραμένει στην πρώτη «γραμμή» η ακρίβεια

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες παραμένει η ακρίβεια, ακολουθούμενη από ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ενώ έπονται το μεταναστευτικό και οι προκλήσεις του συστήματος Υγείας. Ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς αποτυπώνεται κυρίως μέσα από συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού και απελπισίας, τα οποία είναι πιο έντονα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.