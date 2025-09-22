ΓΕΚ Τέρνα: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500 εκατ. με απόδοση 3,20%-3,50%

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα διαμορφωθούν με βάση διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ομολόγων, το επίπεδο της ζήτησης ανά επιτόκιο από τους Ειδικούς Επενδυτές, ο αριθμός και το προφίλ των εν λόγω επενδυτών, καθώς και η ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές – ειδικά αν η κατανομή σε αυτούς υπερβεί το ελάχιστο ποσοστό του 30%. Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη και το κόστος που θα αναλάβει η εκδότρια εταιρεία για την εξυπηρέτηση της ομολογιακής έκδοσης.

Ενδεικτικά, σε περίπτωση που η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύπτει την έκδοση ακόμη και στο ανώτατο όριο της απόδοσης, αλλά υπάρχει παράλληλα σημαντική ζήτηση και σε χαμηλότερη απόδοση, ενδέχεται να επιλεγεί το χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο συνολικό ποσό άντλησης, εφόσον όμως ικανοποιείται η βασική προϋπόθεση της κάλυψης της έκδοσης.

Με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης θα πραγματοποιηθεί και η τελική κατανομή των ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα κινηθεί εντός του καθορισμένου εύρους απόδοσης και θα είναι ενιαίο για όλους τους επενδυτές – είτε πρόκειται για Ειδικούς είτε για Ιδιώτες Επενδυτές – που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.

Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 4:00 μ.μ.