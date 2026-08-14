Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου σε δασικές περιοχές και την πρόληψη πυρκαγιών, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι χρηματοδοτήθηκε, τι τελικά κατασκευάστηκε και σε ποιες περιοχές της χώρας.

Με γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου αναδεικνύει τη δράση 16900 του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία προέβλεπε κρίσιμες παρεμβάσεις στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές: αντικατάσταση γυμνών αγωγών, εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων, καθώς και υπογειοποίηση ή μετατόπιση γραμμών.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2024–2028 του ΔΕΔΔΗΕ, για τη συγκεκριμένη δράση καταγράφονται παρεμβάσεις συνολικού μήκους 2.086 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 149,8 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, η εικόνα της χρηματοδότησης έχει μεταβληθεί. Σε προηγούμενα ευρωπαϊκά έγγραφα οι δράσεις 16900 και 16901 εμφανίζονταν χωριστά, με προϋπολογισμούς 40 και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο νεότερο έγγραφο SWD(2026)252 η δράση 16900 εμφανίζεται πλέον ως «HEDNO network upgrades», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και διευρυμένο αντικείμενο.

Και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα προς την Κυβέρνηση.

Όταν η χώρα βρίσκεται κάθε καλοκαίρι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών, δεν αρκούν οι εξαγγελίες, οι αριθμοί των προϋπολογισμών και η απορρόφηση κονδυλίων στα χαρτιά. Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει με απόλυτη διαφάνεια πόσα χιλιόμετρα δικτύου αναβαθμίστηκαν πραγματικά, πού έγιναν οι παρεμβάσεις, πόσες γραμμές υπογειοποιήθηκαν ή μετατοπίστηκαν και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι περιοχές.

Η ανάγκη για απαντήσεις γίνεται ακόμη πιο επιτακτική μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων στον ελληνικό Τύπο, τα οποία αποδίδονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αφορούν μεγάλες πυρκαγιές που διερευνώνται ως προς πιθανή σύνδεσή τους με προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου. Χωρίς να προδικάζεται οποιαδήποτε ευθύνη για υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, τα στοιχεία αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και της ανθεκτικότητας των υποδομών.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει ποιο είναι σήμερα το πραγματικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης 16900 και εάν σε αυτήν ενσωματώθηκε η προηγούμενη δράση 16901.

Κυρίως, ζητά να δημοσιοποιηθεί πόσα από τα προβλεπόμενα χιλιόμετρα έχουν πράγματι ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, ανά κατηγορία παρέμβασης και γεωγραφική περιοχή, αλλά και με ποια στοιχεία πιστοποιήθηκε η εκπλήρωση του σχετικού οροσήμου.

Τέλος, θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν κατά την επιλογή των περιοχών όπου κατευθύνθηκαν οι επενδύσεις αξιολογήθηκε πραγματικά ο κίνδυνος πρόκλησης ή εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών από το ηλεκτρικό δίκτυο.

«Η πρόληψη δεν μετριέται σε εξαγγελίες και προϋπολογισμούς. Μετριέται σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να γίνει το ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλέστερο, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πόσα χρήματα αξιοποιήθηκαν, πόσα χιλιόμετρα αναβαθμίστηκαν και σε ποιες περιοχές. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις. Γιατί στην πρόληψη των πυρκαγιών, η λογοδοσία δεν μπορεί να έρχεται μετά την καταστροφή», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

«Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και την πρόληψη πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Η δράση 16900 του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προέβλεπε αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές, με αντικατάσταση γυμνών αγωγών, μονωτικά περιβλήματα και υπογειοποίηση ή μετατόπιση γραμμών.

Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2024–2028, ο ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει για τη δράση παρεμβάσεις συνολικού μήκους 2.086 χλμ. και προϋπολογισμού 149,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ενώ σε προηγούμενα ευρωπαϊκά έγγραφα οι δράσεις 16900 και 16901 εμφανίζονταν χωριστά, με προϋπολογισμό 40 και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, στο SWD(2026)252 η 16900 εμφανίζεται πλέον ως «HEDNO network upgrades», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και διευρυμένο αντικείμενο.

Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ελληνικό Τύπο και αποδίδονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναφέρουν περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών που διερευνώνται ως προς πιθανή σύνδεσή τους με προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου, χωρίς να προδικάζεται οποιαδήποτε ευθύνη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιο είναι σήμερα το ακριβές φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης 16900 και έχει ενσωματωθεί σε αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, η δράση 16901;

Πόσα χιλιόμετρα δικτύου έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, ανά κατηγορία παρέμβασης και γεωγραφική περιοχή, και ποια τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση του σχετικού οροσήμου;

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης και αξιολογήθηκε κατά την επιλογή τους ο κίνδυνος πρόκλησης ή εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών από το ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε οι παρεμβάσεις να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου;».