Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Και δεύτερος απεργός από την Κυριακή (28/9)

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, ωστόσο η απόφαση αφορά μόνο στο αίτημα ταυτοποίησης του DNA, ενώ η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό για να φανούν τα αίτια θανάτου του Ντένις.

Έτσι, ο Πάνος Ρούτσι θα συνεχίσει την απεργία πείνας, έχοντας ήδη κλείσει 12 ημέρες.

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι η διαφάνεια και η πλήρης διερεύνηση παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

Ο ίδιος, μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της Εισαγγελίας δήλωσε: «Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν» και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του για τη δικαίωση των 57 θυμάτων του δυστυχήματος.

Εν τω μεταξύ, απεργία πείνας δήλωσε ότι θα ξεκινήσει από την Κυριακή και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά προς τον πρόεδρο Εφετών Λαρίσης με αίτημα τη διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών στη σορό της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου. Ζητά να συνεχίσει η ανακριτική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι αίτημα εκταφής για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων έχουν καταθέσει και οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ασλανίδης.