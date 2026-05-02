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Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»
Πολιτική
10:30 - 02 Μάι 2026

Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας», με αυτά τα λόγια η Μαρία Καρυστιανού σε νεά της παρέμβαση, επιβεβαιώνει την πρόθεση για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μέσα στον μήνα.

Στο μήνυμά της, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υπό ίδρυση κόμμα «μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών», καταγγέλλοντας ότι παράλληλα ότι «προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν». Κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες διάσπασης, σημειώνοντας ότι «μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς», ενώ καλεί τους υποστηρικτές της «να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της

«"Μέρα μαγιού μου μίσεψες", λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας και έχει ταυτιστεί με την Παγκόσμια ημέρα γόνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες.

Προτάσσοντας αυτή την ενότητα στην πράξη, μέσα στο κίνημά μας, συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων. Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους, όσοι φοβούνται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία.

Είμαστε ως κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ. Σας καλώ να μείνουμε πιστοί στον ιερό σκοπό μας, να τιμήσουμε με αγώνα έως την τελική δικαίωση όλα τα θύματα, που μας ένωσαν και οδηγούν τη δράση μας. Είναι όλοι τους αδέλφια και παιδιά μας.

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.

Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την πατρίδα».

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