Τέμπη: Εντολή εκταφής για τον γιο του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

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Βγήκε εισαγγελική εντολή για την εκταφή του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπασταύρου, προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας ξεκινά προκαταρκτική εξέταση, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εκταφής.

Ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ενώ σύντομα αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει και άλλες οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και 12 ημέρες, με μοναδικό αίτημα να εκταφεί η σορός του παιδιού του.

Να σημειωθεί ότι θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής άλλων συγγενών θυμάτων που χάθηκαν στα Τέμπη.