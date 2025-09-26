Τέμπη: Εντολή εκταφής για τον γιο του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπασταύρου, προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας ξεκινά προκαταρκτική εξέταση, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εκταφής.
Ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ενώ σύντομα αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει και άλλες οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και 12 ημέρες, με μοναδικό αίτημα να εκταφεί η σορός του παιδιού του.
Να σημειωθεί ότι θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής άλλων συγγενών θυμάτων που χάθηκαν στα Τέμπη.