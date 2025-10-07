Αττικόν: Συνελήφθησαν νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Εντολή για ΕΔΕ

Η αστυνομία προχώρησε την Τρίτη (7/10) στη σύλληψη δύο νοσηλευτριών σε νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, έπειτα από καταγγελία ότι χορήγησαν λανθασμένο αντιβιοτικό σε ασθενή. Μετά τη σύνταξη της σχετικής δικογραφίας, οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν μια 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό σοκ.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όταν –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία– οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση στο συγκεκριμένο σκεύασμα.

Σε βάρος των νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την 22χρονη.

Στην συνέχεια το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».