ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός
Ειδήσεις
13:58 - 04 Σεπ 2026

Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια γυναίκα στον Μαραθώνα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Τελικά, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν τα οστά της ηλικιωμένης στον αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο του ίδιου σπιτιού.  

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας και αποδείχθηκε πως η 68χρονη κόρη της είχε κρύψει τη σορό, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της.

Τελικά, το πρωί της Παρασκευής (4/9) οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού τα οστά της ηλικιωμένης, τυλιγμένα μέσα σε νάιλον και επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6gbqr8m3w1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα της γυναίκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο κλήθηκε και ανθρωπολόγος για να εξετάσει τα οστά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6gy38ikx81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι»

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν την Πέμπτη (3/9) μία από τις εγγονές της ηλικιωμένης που ζει στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν έβρισκε τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί και η κόρη της φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6gy3884m5l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία.

Μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης που εάν ζούσε θα ήταν σήμερα περίπου 90 ετών, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6giivstadd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη
Ειδήσεις

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Μύκονος και Ρόδος: Έξι συλλήψεις για παράνομη κατάληψη αιγιαλού
Ειδήσεις

Μύκονος και Ρόδος: Έξι συλλήψεις για παράνομη κατάληψη αιγιαλού

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – 10 συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των €170.000
Ειδήσεις

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – 10 συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των €170.000

Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν σχεδόν 66.000 ευρώ
Ειδήσεις

Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν σχεδόν 66.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 14:22

Μιλέι κατά Βρετανίας για τα Φόκλαντ: «Θα χρειαστεί να τα ανακτήσουμε»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/09/2026 - 14:15

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (7/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων τουρισμού

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:58

Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 13:52

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:48

Ο χάρτης που «μίκρυνε» την Αφρική αλλάζει – Η μάχη στον ΟΗΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 13:45

«Woke» ενδοκυβερνητική κρίση για τα σχολικά βιβλία – Μαρινάκης vs Ζαχαράκη για τα ομόφυλα ζευγάρια

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 13:31

Volkswagen: «Σήκωσε» τις μετοχές το σχέδιο για περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας

Περιβάλλον
04/09/2026 - 13:23

Συναγερμός για το Ελ Νίνιο: Νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ το 2027

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:09

Γαλλία: Πάνω από €1 δισ. για τη στήριξη των αγροτών μετά το κύμα καύσωνα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 12:57

Υεμένη: Πάνω από 80 νεκροί στις συγκρούσεις κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι

Εμπορεύματα
04/09/2026 - 12:54

Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 12:42

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Οικονομία
04/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Ρεκόρ απασχόλησης και βουτιά στην ανεργία στο β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 12:03

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:56

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για δύο οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 11:50

Μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας η Μελόνι

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:43

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου: €300.000 στους τρεις νικητές – Ρεκόρ συμμετοχών με 62 αιτήσεις

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:36

Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 11:27

Παραμένει στα «πράσινα» το Χρηματιστήριο – Πέριξ των 2.700 μονάδων ο ΓΔ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/09/2026 - 11:08

Λέσβος: Στον Στρατό η μάχη με τον αφθώδη πυρετό – 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:56

Huawei: Αυξημένα κατά 9,55% τα έσοδα στο α’ εξάμηνο του 2026

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:53

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στη Διώρυγα της Κορίνθου

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:49

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας στην Κρήτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:48

Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες 

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:41

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 10:29

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:19

AKTOR: Επένδυση €1,2 δισ. σε δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

Αναλύσεις
04/09/2026 - 10:13

ΧΑ: Αναμέτρηση με τις 2.700 μονάδες, αναμένοντας την αξιολόγηση της DBRS

Οικονομία
04/09/2026 - 10:07

Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ