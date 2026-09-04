Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Μια γυναίκα στον Μαραθώνα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Τελικά, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν τα οστά της ηλικιωμένης στον αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο του ίδιου σπιτιού.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας και αποδείχθηκε πως η 68χρονη κόρη της είχε κρύψει τη σορό, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της.

Τελικά, το πρωί της Παρασκευής (4/9) οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού τα οστά της ηλικιωμένης, τυλιγμένα μέσα σε νάιλον και επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά.

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Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα της γυναίκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο κλήθηκε και ανθρωπολόγος για να εξετάσει τα οστά.

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Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι»

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν την Πέμπτη (3/9) μία από τις εγγονές της ηλικιωμένης που ζει στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν έβρισκε τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί και η κόρη της φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της.

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Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία.

Μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης που εάν ζούσε θα ήταν σήμερα περίπου 90 ετών, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε.

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