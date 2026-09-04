Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας και αποδείχθηκε πως η 68χρονη κόρη της είχε κρύψει τη σορό, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της.
Τελικά, το πρωί της Παρασκευής (4/9) οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού τα οστά της ηλικιωμένης, τυλιγμένα μέσα σε νάιλον και επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά.
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Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα της γυναίκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο κλήθηκε και ανθρωπολόγος για να εξετάσει τα οστά.
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Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι»
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν την Πέμπτη (3/9) μία από τις εγγονές της ηλικιωμένης που ζει στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν έβρισκε τη γιαγιά της.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί και η κόρη της φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της.
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Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία.
Μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης που εάν ζούσε θα ήταν σήμερα περίπου 90 ετών, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε.
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