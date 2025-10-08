ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας
Ειδήσεις
16:22 - 08 Οκτ 2025

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Reporter.gr Newsroom
Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο (9/10) εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, έπειτα από νέα παραγγελία της Αστυνομίας, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή τεχνικού συμβούλου εκ μέρους της οικογένειας στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταφή θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και καθοριστεί το πλαίσιο των εξετάσεων.

Νέο έγγραφο προς την οικογένεια

Τις επόμενες ημέρες, η Αστυνομία αναμένεται να αποστείλει νέο επίσημο έγγραφο προς την οικογένεια του 22χρονου, στο οποίο θα ζητείται να προσδιορίσει τις ακριβείς εξετάσεις που επιθυμεί να διενεργηθούν στη σορό, καθώς και να ορίσει τον τεχνικό της σύμβουλο.

Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληρότητας της διαδικασίας, καθώς η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του νεαρού.

Όπως προβλέπεται από την προκαταρκτική εξέταση που διεξάγει η Αστυνομία, στην εκταφή θα παρίστανται:

  1. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας,
  2. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών,
  3. Κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί αρμοδίως,
  4. Και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ντένη Ρούτσι.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκταφής θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των εμπλεκομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 17:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών
Οικονομία

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου
Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025
Ειδήσεις

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος
Ειδήσεις

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones
Ειδήσεις

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες - Δεκτά όλα τα αιτήματά του
Ειδήσεις

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες - Δεκτά όλα τα αιτήματά του

Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα

Πάνος Ρούτσι: Είμαι εδώ και συνεχίζω την απεργία πείνας για το αυτονόητο
Πολιτική

Πάνος Ρούτσι: Είμαι εδώ και συνεχίζω την απεργία πείνας για το αυτονόητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ