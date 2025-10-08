ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου
Ειδήσεις
16:15 - 08 Οκτ 2025

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ) προειδοποιεί για την αυξανόμενη πολιτική και νομική πίεση που δέχονται τα Μέσα Ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.

Παρά τη θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2025 και θεωρήθηκε ορόσημο για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, η εφαρμογή του αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια σε πολλά κράτη μέλη.

Πολιτικές παρεμβάσεις και παραβιάσεις ανεξαρτησίας

Η πρόεδρος της EFJ, Μάγια Σεβέρ, τόνισε ότι «η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η αδυναμία επιβολής του EMFA υπονομεύουν την ουσία του».

Σύμφωνα με την ίδια, σε αρκετές χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να καταγράφονται παρεμβάσεις στις διοικήσεις των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ενώ κυβερνήσεις επιχειρούν να ελέγξουν τη ροή της πληροφορίας.

Ορισμένα κράτη, όπως η Ουγγαρία, έχουν φτάσει στο σημείο να αμφισβητούν τη νομική βάση του κανονισμού, προκαλώντας ανησυχία για την ενότητα της ευρωπαϊκής προστασίας του Τύπου.

SLAPP: Το νέο «όπλο» φίμωσης δημοσιογράφων

Η EFJ καταγγέλλει επίσης την εκτεταμένη χρήση των στρατηγικών αγωγών παρεμπόδισης δημόσιας συμμετοχής (SLAPP), νομικών προσφυγών που χρησιμοποιούνται για να εκφοβίσουν ή να εξαντλήσουν οικονομικά δημοσιογράφους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις SLAPP έχει υιοθετηθεί, καλύπτει μόνο διασυνοριακές υποθέσεις, αφήνοντας ακάλυπτες τις περισσότερες εγχώριες αγωγές, οι οποίες είναι και οι πιο καταχρηστικές.

«Χωρίς επαρκή νομική προστασία, κάθε δημοσιογράφος που αποκαλύπτει διαφθορά ή πολιτικές αυθαιρεσίες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με δεκάδες αγωγές, απλώς και μόνο για να σιωπήσει», δήλωσε η Σεβέρ.

Η EFJ, σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προχωρήσουν:

  • Σε επέκταση των προστασιών του EMFA και της Οδηγίας SLAPP σε όλες τις υποθέσεις,
  • Σε επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά των κρατών ή οργανισμών που παραβιάζουν την ελευθερία του Τύπου,
  • Στη δημιουργία ειδικών ταμείων νομικής και οικονομικής στήριξης για δημοσιογράφους – ιδιαίτερα τους freelancers, που είναι πιο ευάλωτοι,
  • Και σε εκπαίδευση δικαστών και νομικών ώστε να αναγνωρίζουν καταχρηστικές αγωγές και να τις απορρίπτουν εγκαίρως.

Η πρόεδρος της EFJ έκλεισε την παρέμβασή της με μια σαφή προειδοποίηση: «Χωρίς ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο και ουσιαστική εφαρμογή, οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να εργάζονται υπό απειλή. Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, και η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ελεύθερα μέσα ενημέρωσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025
Ειδήσεις

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος
Ειδήσεις

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα ελέγχει ό,τι δημοσιεύεται στον Τύπο – Έντονες αντιδράσεις για λογοκρισία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα ελέγχει ό,τι δημοσιεύεται στον Τύπο – Έντονες αντιδράσεις για λογοκρισία

Έρευνα ΑΠΘ: Παρακολουθούν τηλεόραση αλλά εμπιστεύονται τις ιστοσελίδες
Επιχειρήσεις

Έρευνα ΑΠΘ: Παρακολουθούν τηλεόραση αλλά εμπιστεύονται τις ιστοσελίδες

Φάμελλος: Η κυβέρνηση δεν θέλει διαφάνεια και πλουραλισμό στον Τύπο
Πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση δεν θέλει διαφάνεια και πλουραλισμό στον Τύπο

Süddeutsche Zeitung: Κι όμως, το SPD έχει ελπίδες…
Ειδήσεις

Süddeutsche Zeitung: Κι όμως, το SPD έχει ελπίδες…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ