Συνάντηση Χαρδαλιά - Κορκίδη: Παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό μέλλον του Πειραιά

Στη συνάντηση του προέδρου Βασίλη Κορκίδη και του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, την ειδική σύμβουλο της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη, την Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σταυρούλα Αντωνάκου, την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Αλεξάνδρα Πάλλη, την διευθύντρια περιφέρειας, Έφη Φιλιοπούλου, και τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταύρο Βοϊδονικόλα, τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν το επιχειρηματικό περιβάλλον στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, όπως αυτό οριοθετείται από την πόλη του Πειραιά και τους επιλιμένιους δήμους, καθώς και η βιομηχανική-μεταποιητική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις μεταφορές και τα logistics στη Δυτική Αττική.

Όπως και στο παρελθόν έχει συμφωνηθεί και συναποφασισθεί, σκοπός της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με την Περιφέρεια είναι να δρομολογηθούν προς επίλυση, με σαφές χρονοδιάγραμμα, τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, που σχετίζονται με την μελλοντική εικόνα της και την περαιτέρω επενδυτική ανάπτυξή της. Έγινε σαφής αναφορά στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία, ως βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής και τη διαμόρφωση μίας νέας παραγωγικής πλατφόρμας, που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές της σύγχρονης οικονομίας.

Προς τούτο, το Ε.Β.Ε.Π. εκπροσωπώντας το υγιές επιχειρείν του Πειραιά και των λοιπών περιοχών αρμοδιότητάς του, τόσο στη Δυτική Αττική, όσο και τη Λαυρεωτική, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους θεσμικούς φορείς και στην αναγκαιότητα εξωστρέφειας και περαιτέρω ανάπτυξης, προέβη στην επισήμανση των ζητημάτων, όπως την αξιοποίηση της «ΟΧΕ» της περιόδου 2021-27, το κυμαινόμενο κόστος της υπογειοποίησης των γραμμών των ΗΣΑΠ, την τελική κυκλοφοριακή μελέτη μετά και την έναρξη των εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου, τη διαμόρφωση του κτιρίου της Ραλλείου σε Δημαρχείο, τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης στάθμευσης και, τέλος, τα σημαντικά οδικά έργα στη Δυτική Αττική.

Από την διαρκή ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις σε διαδικασίες, αλλά και συναντίληψη, για την από κοινού ενεργοποίηση όλων των φορέων, ώστε να αρθούν εμπόδια, να επικαιροποιηθούν σχεδιασμοί και να δρομολογηθούν, άμεσα, οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις. Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., εστιάζονται στα πέντε παρακάτω θέματα:

Αξιοποίηση της «ΟΧΕ» της περιόδου 2021-2027

Κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση βασικών παραμέτρων της ΟΧΕ, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Ειδικότερα, με βάση τα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, σχολεία και δημόσιες υποδομές, δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, φυσική ανάπλαση των δημόσιων χώρων, ενεργειακή αναβάθμιση των πεζοδρομίων, βιοκλιματικές αναπλάσεις, «πράσινα» λεωφορεία, έργα για την τουριστική προβολή, ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, δημιουργία χώρων καινοτομίας στα επιχειρηματικά πάρκα.

Υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ

Η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Πειραιά είναι η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ. Το θέμα του κυκλοφοριακού στη πόλη-λιμάνι του Πειραιά απασχολεί σήμερα περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο κατοίκους, επιβάτες και επισκέπτες. Οι γενικότερες παρεμβάσεις αφορούν, όχι μόνο στην πόλη και τις παραγωγικές τάξεις, αλλά και την ΟΛΠ ΑΕ.

Οι σχεδιασμοί για το εμπορικό και επιβατικό λιμάνι θα πρέπει να συμπεριλάβουν την υλοποίηση της επικαιροποιημένης μελέτης για την υπογειοποίηση των γραμμών. Το θέμα ήταν, αρχικά, η εξεύρεση κονδυλίων ύψους 70 εκατ. ευρώ και συνεχίζει και σήμερα με το πρόβλημα να έχει μεγαλώσει, αφού ο προϋπολογισμός του έργου έχει ανέλθει στα 110 εκατ., τα οποία και πάλι η ΣΤΑΣΥ δεν διαθέτει, ενώ η περιβαλλοντική μελέτη έληξε το 2022 και δεν έχει ανανεωθεί. Θέτουμε για μία ακόμη φορά, την ανάγκη της υπογειοποίησης των γραμμών των ΗΣΑΠ, από το Φάληρο ως τον Πειραιά, που θα συμβάλει στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, με την ανάπτυξη οδικού άξονα που θα ενώνει και δεν θα διαχωρίζει την είσοδο και έξοδο της πόλης και του λιμανιού.

Κυκλοφοριακή μελέτη στα Αντισταθμιστικά της ΟΛΠ

Μετά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη, οι διαχειριστές του λιμανιού φαίνονται διατεθειμένοι να προσφέρουν αντισταθμιστικά οφέλη στην πόλη. Κατά συνέπεια, μια νέα σύσκεψη Ε.Β.Ε.Π., Δήμου και Περιφέρειας με ΟΛΠ ΑΕ, θα μπορούσε να αποτυπώσει προθέσεις και προτάσεις. Ενόψει και της επέκτασης του λιμανιού του Πειραιά ως «homeport» της κρουαζιέρας, όσο και με τη λειτουργία του νέου terminal που θα επιβαρύνει επιπλέον το κυκλοφοριακό της πόλης τους καλοκαιρινούς μήνες - και όχι μόνο - το κυκλοφοριακό επηρεάζει, τόσο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και τις τουριστικές, δεδομένου ότι το λιμάνι του Πειραιά, κατ’ έτος, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων, αλλά και ακτοπλοϊκών πλοίων, τα οποία και από-επιβιβάζουν εκατομμύρια επιβάτες και οχήματα, η μετακίνηση των οποίων γίνεται από το υφιστάμενο, ελλιπές οδικό δίκτυο.

Διαχείριση της Κυκλοφοριακής συμφόρησης και της Στάθμευσης

Η έλλειψη χώρων στάθμευσης μπορεί να λυθεί με την αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου της ΣΤΑΣΥ σε επίπεδο +1, μέχρι το μέτωπο της Ακτής Κονδύλη, μπροστά στο λιμάνι και δίπλα στο σταθμό του ηλεκτρικού και του μετρό, αλλά και σε συνάρτηση με τις στάσεις τραμ και λεωφορείων. Μπορούν, επί παραδείγματι, να εξεταστούν κίνητρα για την προώθηση των Μ.Μ.Μ. και να προωθηθούν μέτρα για την αύξηση της πληρότητας στα ιδιωτικά ΙΧ. Επιπλέον, να εγκριθεί χρηματοδότηση για την κατασκευή χώρων στάθμευσης περιμετρικά αλλά και στα κέντρα των πόλεων.

Επίσης, δύνανται να εφαρμοστούν ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέσω περιοριστικών μέτρων για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, συνδυαστικά με την ανάπτυξη των Μ.Μ.Μ.

Κρίσιμα Οδικά Έργα - Έργα υποδομής για την Δυτική Αττική

Ο τριπλός ανισόπεδος κόμβος Σκαραμαγκά, με σοβαρή μελέτη για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του έργου που θα γίνει από τον ανάδοχο. Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Ελευσίνα – Οινόφυτα. Επέκταση των αυτοκινητοδρόμων Αττικής (κλάδοι προς Δυτική Περιφερειακή, Ραφήνα, Ελληνικό). Συνδετήριοι κλάδοι στις βιομηχανικές περιοχές της Αττικής. Οι Σιδηροδρομικές Συνδέσεις, ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου και, δη, την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού με το Θριάσιο και τη Βοιωτία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, εξέφρασε την κοινή προσπάθεια εξεύρεσης αποδεκτών και μόνιμων λύσεων, με σωστό σχεδιασμό και, κυρίως, με μακροχρόνια προοπτική. Η Περιφέρεια δήλωσε πως επιθυμεί γρήγορες ενέργειες, αλλά όχι πρόχειρες αποφάσεις, αναγνωρίζοντας ότι σε μία τόσο μεγάλη περιφέρεια, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά όλα είναι εφικτά, με συνεννόηση και συνεργασία.