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Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αζέρικο αεροσκάφος - Υπόσχεση για αποζημιώσεις
Ειδήσεις
17:57 - 09 Οκτ 2025

Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αζέρικο αεροσκάφος - Υπόσχεση για αποζημιώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλυψε σε νέα συνάντηση με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι αεράμυνας εξερράγησαν πίσω από το αεροσκάφος των Αεροπορικών Γραμμών του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο συνετρίβη πέρυσι τον Δεκέμβριο, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου 2024, όταν η πτήση J2-8243 από το Μπακού προς το Γκρόζνι αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία εξαιτίας ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στον ρωσικό εναέριο χώρο. Το αεροσκάφος, τύπου Embraer, υπέστη σοβαρές ζημιές και συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες φαίνονται να ανταλλάσσουν χειραψία και χαμόγελα πριν από τη συνάντησή τους στο Τατζικιστάν, όπου ο Πούτιν αναφέρθηκε εκτενώς στο δυστύχημα.

«Φυσικά, όλα όσα απαιτούνται σε τέτοια τραγικά συμβάντα θα γίνουν από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τις αποζημιώσεις και θα δοθεί μια νομική αξιολόγηση όλων των επίσημων πραγμάτων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είναι καθήκον μας να δώσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση όσων συνέβησαν και να εντοπίσουμε τις πραγματικές αιτίες», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν εξήγησε ότι οι δύο ρωσικοί πύραυλοι εξερράγησαν λίγα μέτρα πίσω από το αεροσκάφος τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετώπιζαν ουκρανικά drones τα οποία είχαν παραβιάσει τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Το Κρεμλίνο είχε χαρακτηρίσει τότε τη συντριβή ως «τραγικό περιστατικό», ενώ ο Πούτιν είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Αλίγιεφ, μια ασυνήθιστη κίνηση για τον Ρώσο ηγέτη. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε επικρίνει σκληρά τη Μόσχα για τις αρχικές αντιδράσεις της, κατηγόρησε πέρυσι τη Ρωσία ότι προσπάθησε να συγκαλύψει τα αίτια της συντριβής.

Η νέα παραδοχή του Πούτιν φαίνεται να σηματοδοτεί μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που είχαν επιβαρυνθεί από το περιστατικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 18:07
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