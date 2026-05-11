Κορκίδης: Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων

Πάνω από 750.000 νέοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, 435 χιλιάδες έχουν επιστρέψει και πλέον έχουμε θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν, επισήμανε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης τη Δευτέρα (11/5), με αφορμή την εκδήλωση «Rebrain Greece» που έγινε στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο και η οποία, όπως είπε, στέφθηκε με επιτυχία.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο ραδιόρφωνο της ΕΡΤ:

«Ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά συμμετείχε με επιχειρήσεις-μέλη του σε αυτή την πραγματικά πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει σε αρκετές πόλεις όπου υπάρχει απόδημος Ελληνισμός και γενικότερα τα παιδιά που φύγανε τη δεκαετία της κρίσης, πάνω από 750.000 σύμφωνα με όσα είπε η υπουργός η Νίκη Κεραμέως, έχουν επιστρέψει 435 χιλιάδες και πλέον δεν είναι ότι δε φεύγουν άλλοι, απλώς έχουμε θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν.

Περίπου 20.000 δηλαδή είναι το θετικό πρόσημο ετησίως. Πάντως είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 3.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν, εργάζονται ως στελέχη, ως απλοί εργαζόμενοι, ακόμα και ως φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αλλάξει προς το δυσμενές σενάριο, αναφορικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κίνητρα σοβαρά σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά το επίπεδό τους το γνωσιακό είναι εξαιρετικό, να επιστρέψουν και να εργαστούν στις ελληνικές επιχειρήσεις» ανέφερε αρχικά.

«Γι’ αυτό πήγαμε προετοιμασμένοι. Πήγαμε με προτάσεις από 2.000-3.000 ευρώ πρώτο μισθό ώστε να τους δοθεί το κίνητρο αυτό, συν αυτό το κίνητρο το οποίο δίνεται από το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή το 50% της φορολόγησής τους για τα επόμενα επτά χρόνια» προσέθεσε ο κ. Κορκίδης.

«Εμείς προσπαθήσαμε να πάμε με προτάσεις δελεαστικές, η υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας με κίνητρα σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται στην ελληνική αγορά. Και εμείς, ως Επιμελητήριο πήγαμε να εκπροσωπήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ήταν 35 μεγάλοι όμιλοι που σίγουρα παρέχουν μία ασφάλεια μεγαλύτερη και κίνητρα καλύτερα αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θέλουν να αναπτυχθούν, πρέπει πραγματικά να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό» είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη δράση που έγινε στο Λονδίνο το Σάββατο, επισήμανε ο κ. Κορκίδης, κάνοντας λόγο για συμμετοχή ρεκόρ, ακόμη και σε σχέση με την αντίστοιχη πρωτοβουλία στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που έχει ξαναγίνει, όπου δεν είχε ξεπεράσει τις δύο χιλιάδες συμμετοχές.

«Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι έχει κάτι έχει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν. Συμμετείχαν με τα βιογραφικά τους, εμείς συναντήσαμε τα παιδιά και συζητήσαμε μαζί τους και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί με την ωριμότητα τους. Ερχόμαστε να πιστεύουμε ότι πραγματικά ίσως είμαστε σε ένα στάδιο κυκλικότητας της απασχόλησης. Δηλαδή κάποιος βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται καλύτερος και επιστρέφει στη χώρα του. Θα σας πω ένα στοιχείο όμως που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί οι περίπου 750.000, άλλοι λένε 600.000, επιστήμονες που έχουν βγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, κόστισαν στους γονείς τους ή στο ελληνικό δημόσιο περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να σπουδάσουν. Όμως στις χώρες που πήγαν έχουν δώσει προστιθέμενη αξία με την απασχόλησή τους πάνω από 50 δις ευρώ. Αυτά έλειψαν από τη χώρα μας όλα τα χρόνια. Δεν έπρεπε να τους αφήσουμε να φύγουν» συμπλήρωσε ο κ. Κορκίδης.etecho.gr

Ερωτηθείς στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης και λίγες εβδομάδες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ανέφερε τα εξής:

«Ειδικοί Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, ψηφιακής μάθησης. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας. Ειδικοί κυβερνοασφάλειας 50% και 15.000 εργασίας, Μηχανικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 45% και 14.000 θέσεις εργασίας. Αναλυτές δεδομένων 40% και 12.000 θέσεις εργασίας και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 110.000 θέσεις εργασίας σε αυτά τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία όμως μπορεί να λέμε ότι θα είναι τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να ωριμάζουν πολύ νωρίτερα, μέχρι να φτάσουν στο peak. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις φέτος ενδεχομένως να επιλέξουν και τον κλάδο που θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και απορροφητικότητα μετά τις σπουδές τους».