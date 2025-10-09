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Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR με μέλη από το top management του ΟΠΑΠ
Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR με μέλη από το top management του ΟΠΑΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:52 - 09 Οκτ 2025

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζουν μαζί για ακόμη τρεις αγωνιστικές σεζόν, με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στη φανέλα!

Δίπλα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σε κάθε της βήμα, στις ελληνικές διοργανώσεις και τη Euroleague, θα παραμείνει ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για τρεις ακόμη αγωνιστικές περιόδους.

Μέγας Χορηγός της ομάδας συνεχίζει να είναι το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το οποίο προσάρμοσε το λογότυπό του στα χρώματα της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης των «Πρασίνων».


Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, ErginAtaman, με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Οδυσσέα Χριστοφόρου

Οι δύο πλευρές θα συμπληρώσουν εφέτος 10 χρόνια κοινής πορείας, με συγκινήσεις, προκλήσεις και επιτυχίες, που έχουν μετατρέψει τη χορηγική τους συνεργασία σε μία αληθινή “οικογενειακή” σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε στο «σπίτι» της, το Telekom Center Athens, τη διοίκηση του ΟΠΑΠ και καλεσμένους του, για να περάσουν μια μέρα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Εκπρόσωποι του top management του ΟΠΑΠ παρακολούθησαν την προπόνηση της ομάδας και συνομίλησαν με τον προπονητή Ergin Ataman και τους παίκτες, ενώ εργαζόμενοι και καλεσμένοι του ΟΠΑΠ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR και να φωτογραφηθούν μαζί τους.


Backstage γυρισμάτων

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Ergin Ataman , στο Dinner with the Stars

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, και ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR

Η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό δείπνο μαζί με τους παίκτες και τα στελέχη του Παναθηναϊκού, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα.

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