Ευθυμίου: Το οκτάωρο παραμένει θεμελιώδες δικαίωμα – Ρητή συναίνεση για την 13ωρη απασχόληση

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και στις μεταβολές που αυτό φέρνει για εργαζόμενους και εργοδότες αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Η ίδια ξεκίνησε τη συνέντευξή της ξεκαθαρίζοντας πως το νομοσχέδιο δεν εισάγει καθολική εφαρμογή του 13ώρου, όπως διακινούν ορισμένοι. «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που δίνεται κυρίως από την αντιπολίτευση, είναι ότι υπάρχει πλέον μια καθολική εφαρμογή του 13ου. Δεν ισχύει αυτό. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι το οκτάωρο είναι ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, για το οποίο οι εργαζόμενοι το έχουν κατακτήσει μετά από επίπονους εργασιακούς αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Ευθυμίου επισήμανε ότι η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τη διατήρηση και την προστασία του οκταώρου, ωστόσο το νέο νομοσχέδιο προβλέπει κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης, εντός αυστηρά καθορισμένων χρονικών ορίων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

«Αυτό που έρχεται προς ψήφιση με το παρόν νομοσχέδιο είναι μια κατ’ εξαίρεση δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης, σύμφωνα με τα τιθέμενα χρονικά πλαίσια που θέτει η ευρωπαϊκή και η εσωτερική νομοθεσία, η οποία κατατείνει, για να το πω πιο απλά, στο να έχεις αυτή τη δυνατότητα 37,5 ημέρες το χρόνο, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια», εξήγησε.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση απαιτεί ρητή συναίνεση του εργαζομένου, ενώ «οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, που λέει ότι απαγορεύεται κάθε βλαπτική μεταβολή εξ αυτού του λόγου και η απόλυση θα είναι άκυρη αν προέλθει από αυτόν το λόγο, με το βάρος της απόδειξης στον εργοδότη».

Μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύς για τους εργαζόμενους

Συνεχίζοντας, η κα Ευθυμίου επισήμανε πως, σε αντίθεση με την περίοδο των μνημονίων όπου τα εργασιακά δικαιώματα είχαν δεχθεί ισχυρά πλήγματα, πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Η ανεργία, όπως είπε, έχει υποχωρήσει σημαντικά και αυτό ενισχύει τη θέση των εργαζομένων.

«Μέσα στα μνημόνια, προφανώς είχαν πληγεί βάναυσα και καίρια τα εργασιακά δικαιώματα, πλέον όμως υπάρχει μια μετατόπιση προς το καλύτερο της διαπραγματευτικής ισχύος του εργαζόμενου, δεδομένου ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δηλαδή 10 μονάδες από το 2019 μέχρι και σήμερα», ανέφερε.

Αυτό, όπως πρόσθεσε, δίνει «άλλες δυνατότητες διαπραγμάτευσης των εργαζομένων». Ιδιαίτερα στους κλάδους του τουρισμού και του επισιτισμού, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη παραβατικότητα, η έλλειψη προσωπικού καθιστά τους εργαζομένους πιο ισχυρούς διαπραγματευτικά.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων. Η πρώτη αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία, όπως είπε, έχει αποδώσει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα: «Η πρώτη είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Πλέον έχουν καταγραφεί 1,8 εκατομμύρια ώρες το 2025, παραπάνω από το 2024 και καλύπτονται από την εφαρμογή τους 1.850.000 εργαζόμενοι. Δείχνει ότι λειτουργεί και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ώρες εργασίας».

Η διαδικασία σε περίπτωση καταγγελίας απόλυσης

Η υφυπουργός εξήγησε το μηχανισμό προστασίας σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος απολυθεί επειδή αρνήθηκε την 13ωρη εργασία.

Όπως ανέφερε, αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι η απόλυση έγινε για αυτόν τον λόγο, μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα ερευνήσει την υπόθεση.

«Ο εργοδότης προφανώς θα πρέπει να μεταχειριστεί αφού σε απολύσει και εσύ πιστεύεις ως εργαζόμενος ότι έγινε επειδή αρνήθηκες τις 13 ώρες απασχόλησης θα προβεί σε καταγγελία στην Επιθεώρηση εργασίας. Από εκεί και πέρα θα αναφέρεις για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έχεις απολυθεί και θα θεωρήσεις αυτήν την απόλυση άκυρη και καταχρηστική και το βάρος απόδειξης ότι δεν σε απέλυσε ο εργοδότης σου επειδή αρνήθηκες, το φέρνει ο εργοδότης».

Η κα Ευθυμίου επανέλαβε ότι η σημερινή συγκυρία ευνοεί τους εργαζομένους, καθώς η μειωμένη ανεργία τους επιτρέπει να διαπραγματεύονται από πιο ισχυρή θέση. «Μπορεί να πει πιο εύκολα όχι ο εργαζόμενος, γιατί ο εργοδότης θα το σκεφτεί. Δεν θα υπάρχει εύκολη δυνατότητα αντικατάστασης του εργαζόμενου, ειδικά αν έχει εκπαιδευτεί», σημείωσε, εξηγώντας πως ένας εκπαιδευμένος και αποδοτικός εργαζόμενος έχει αυξημένη αξία για την επιχείρηση.

Εντατικοποίηση ελέγχων – Επιθεώρηση Εργασίας και drones

Αναφερόμενη στους ελέγχους των συνθηκών εργασίας, η υφυπουργός επεσήμανε πως η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ενισχυθεί σημαντικά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

«Η δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα είναι πλέον η εντατικοποίηση και η καλύτερη ποιότητα των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας. Ήδη οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, πολλαπλασιαστεί. Το 2019 ήταν 54.800 έλεγχοι, τώρα έχουμε φτάσει τους 80.000», είπε.

Πρόσθεσε ότι γίνονται προσπάθειες στελέχωσης και αναβάθμισης της υπηρεσίας, η οποία ως ανεξάρτητη αρχή έχει πλέον περισσότερους επιθεωρητές και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Ανέφερε, επίσης, ότι εισάγεται ένα νέο εργαλείο επιτήρησης με τη χρήση drones για επιτόπιους ελέγχους κυρίως σε υπαίθριους χώρους, όπως στα εργοτάξια, όπου παρατηρείται μεγάλο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων.

«Η Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει στην υποδομή της 10 drones, τα οποία θα κάνουν ελέγχους στους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα», εξήγησε.

Συλλογικές συμβάσεις και αύξηση μισθών

Η κα Ευθυμίου αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Μονοετές Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυσή τους, με στόχο την κάλυψη έως και του 80% των εργαζομένων.

«Ξέρετε ότι εκπονείται από αρχές του έτους μέχρι το τέλος του έτους το Μονοετές Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ποσοστό κάλυψης μέχρι και 80%. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, είχε συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους», σημείωσε.

Οι κοινωνικοί εταίροι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους έως το τέλος Οκτωβρίου και αναμένεται να υπάρξουν σημεία συναίνεσης, ώστε το σχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και η αύξηση των μισθών αποτελούν κεντρικές πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

«Η αύξηση των μισθών είναι η προμετωπίδα των προεκλογικών δεσμεύσεων. Είναι δυνατόν να μη θέλουμε αυτή την κατεύθυνση;» είπε, προσθέτοντας πως η βελτίωση των μισθών εξαρτάται και από την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι διπλός: