FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Η Ελλάδα εκφράζει αντιρρήσεις απέναντι στο νέο πακέτο κυρώσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας, επιδιώκοντας να προστατεύσει τη ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις εγκαταστάσεις της Αρκτικής. Αυτό αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι η προτεινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη Dynagas. Δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι ο Έλληνας πρέσβης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα «κατέστρεφε» τη δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ άλλες δύο επιβεβαίωσαν ότι η Dynagas αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς για τη μη στήριξη των κυρώσεων.

Η Dynagas διαθέτει στόλο 27 πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Equasis. Ανάμεσά τους βρίσκονται περίπου το ένα τρίτο των εξειδικευμένων δεξαμενόπλοιων τύπου Arc7, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιχειρούν στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής και εξυπηρετούν κυρίως τη μονάδα παραγωγής LNG της Yamal στη βόρεια Ρωσία.

Η στάση της Αθήνας έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί ήδη για περισσότερο από μία εβδομάδα η έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας, καθώς απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, παραμένουν σε εκκρεμότητα και άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, που αφορούν ρωσικές τράπεζες, δίκτυα κρυπτονομισμάτων και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση του μηχανισμού ανώτατης τιμής (price cap) στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, πάνω από την οποία απαγορεύεται η αγορά και μεταφορά του από δυτικές εταιρείες.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι πρέσβεις των κρατών-μελών συμφώνησαν σε επείγουσα παράταση μίας εβδομάδας του ισχύοντος πλαφόν των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Χωρίς τη συγκεκριμένη απόφαση, το όριο θα αυξανόταν αυτόματα εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποφέρει στη Ρωσία σημαντικά επιπλέον έσοδα.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει γνώση των συνομιλιών, ανέφερε ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να αξιολογηθούν τόσο οι οικονομικές όσο και οι τεχνικές συνέπειες των νέων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς ρωσικού LNG.

Από την πλευρά τους, διπλωμάτες της ΕΕ επισημαίνουν ότι όλες οι χώρες-μέλη έχουν δει επιχειρήσεις τους να επηρεάζονται από τις κυρώσεις, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άσκηση οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία.

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι λυπάται για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί του 21ου πακέτου κυρώσεων. Όπως ανέφερε, κάθε κράτος-μέλος προβάλλει τις δικές του επιφυλάξεις, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η επίτευξη συμβιβασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, κυρίως σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Γιώργος Προκοπίου είναι επίσης ιδιοκτήτης της Dynacom, εταιρείας δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου, η οποία, σύμφωνα με τους Financial Times, έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού τα τελευταία τρία χρόνια, περισσότερα από κάθε άλλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η Dynacom συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες που συνέχισαν να δραστηριοποιούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τις πρώτες εβδομάδες της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, από τις αρχές του 2025 η Dynagas έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατομμύρια τόνους ρωσικού LNG, χρησιμοποιώντας 11 πλοία που πραγματοποίησαν συνολικά 144 δρομολόγια.

Τα πλοία τύπου Arc7 έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του έργου Yamal LNG, το οποίο βρίσκεται στις ακτές της βόρειας Ρωσίας, εντός του Αρκτικού Κύκλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση εφαρμογής των νέων κυρώσεων, η Dynagas θα αναγκαζόταν πιθανότατα να τα διαθέσει προς πώληση σε μη δυτικούς αγοραστές. Πρόκειται για πλοία ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας, με κόστος κατασκευής που προσεγγίζει τα 300 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.

Το υπόλοιπο του παγκόσμιου στόλου Arc7 διαχειρίζονται η Seapeak, που ανήκει στο επενδυτικό σχήμα Stonepeak με έδρα τη Νέα Υόρκη, η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines, ενώ ένα ακόμη πλοίο ανήκει στη ρωσική Sovcomflot.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε η Dynagas έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο για τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Financial Times.