Νέα ψηφιακή εποχή για τις διαθήκες μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr: Δημοσίευση σε 7 από 400 ημέρες

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Από την 1η Νοεμβρίου οι διαθήκες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από τους συμβολαιογράφους, προσφέροντας σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Σημαντική τομή στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών diathikes.gr, που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, παρουσία της προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Ελένης Κοντογεώργου.

Η λειτουργία της πλατφόρμας ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και αφορά διαθήκες που θα κατατεθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά, ενώ νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλή ώστε να συμπεριληφθούν και οι 14.000 εκκρεμείς υποθέσεις στα Πρωτοδικεία.

Με τη νέα διαδικασία, ο χρόνος δημοσίευσης διαθηκών μειώνεται δραστικά, από περίπου 400 ημέρες που απαιτούνται σήμερα μέσω των δικαστηρίων, σε μόλις 3 έως 7 ημέρες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Φλωρίδης: Απελευθερώνουμε τη Δικαιοσύνη από 70.000 υποθέσεις το χρόνο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, παρουσιάζοντας το νέο σύστημα, τόνισε ότι πρόκειται για μεγάλη μεταρρύθμιση που «αποφορτίζει τη Δικαιοσύνη και εξυπηρετεί ταχύτερα τον πολίτη».

«Το 2024 εισήχθησαν στα Πρωτοδικεία 76.543 αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών, εκ των οποίων διεκπεραιώθηκαν 64.590, δηλαδή ποσοστό 84%. Παραμένουν εκκρεμείς 14.000 υποθέσεις. Με το νέο σύστημα, 60.000 έως 70.000 υποθέσεις ετησίως φεύγουν από τα δικαστήρια και περνούν στους συμβολαιογράφους», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Όπως εξήγησε, οι συμβολαιογράφοι θα έχουν πλέον την εξουσιοδότηση να δημοσιεύουν διαθήκες και να εκδίδουν πιστοποιητικά, μειώνοντας κατακόρυφα τον χρόνο αναμονής για τους πολίτες.

«Από 400 ημέρες η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 3 έως 7 ημέρες. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτατα, ενώ οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι θα απαλλαγούν από ένα σημαντικό φόρτο εργασίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.

Ρύθμιση και για τις εκκρεμείς υποθέσεις

Αναφορικά με τις ήδη εκκρεμείς διαθήκες, ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα υπάρξει τροπολογία μέσα στον Νοέμβριο ώστε να ενταχθούν στο νέο σύστημα και όσες υποθέσεις εκκρεμούν ή δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί στα δικαστήρια.

«Θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί ενιαία, χωρίς πολίτες δύο ταχυτήτων», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Μπούγας:Ταχύτερες διαδικασίες, αύξηση εσόδων από φόρους κληρονομιάς

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι η καθυστέρηση στη δημοσίευση των διαθηκών επιφέρει καθυστερήσεις και στην είσπραξη φόρων κληρονομιάς, επισημαίνοντας πως η νέα πλατφόρμα θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

«Με τη νέα ρύθμιση, αποφορτίζουμε τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος και επιταχύνουμε την απόδοση της Δικαιοσύνης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών απασχολούνται σήμερα 100 δικαστές και 12 υπάλληλοι μόνο για τη διαδικασία διαθηκών.

Στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται 59 δικαστές και 11 υπάλληλοι, ενώ στον Πειραιά 29 δικαστές και 1 υπάλληλος.

Ο χρόνος δημοσίευσης κυμαίνεται από 330 έως 450 ημέρες, ανάλογα με το δικαστήριο.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας, η δημοσίευση θα μπορεί να γίνεται ακόμη και την ίδια ημέρα της αίτησης ή το αργότερο εντός 7 ημερών.

Το “Μητρώο Διαθηκών” και η πρόσβαση των πολιτών

Η πλατφόρμα diathikes.gr θα λειτουργεί υπό τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου και θα αποτελεί το πανελλαδικό Μητρώο Διαθηκών.

Κάθε συμβολαιογράφος θα καταχωρίζει ηλεκτρονικά:

κάθε ιδιόγραφη διαθήκη που του κατατέθηκε,

κάθε μυστική διαθήκη που συντάχθηκε ενώπιόν του,

κάθε δημόσια διαθήκη που συνέταξε.

Το σύστημα θα προσφέρει διαφάνεια, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση στους πολίτες, επιτρέποντάς τους να αναζητούν εύκολα εάν υπάρχει κατατεθειμένη διαθήκη σε όλη τη χώρα.

Ανακούφιση για τα Πρωτοδικεία - Απελευθερώνονται δεκάδες δικαστές

Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, επισήμανε ότι με τη λειτουργία της πλατφόρμας «απελευθερώνεται ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Πρωτοδικείου» και 39 δικαστές θα ενταχθούν σε άλλες διαδικασίες, ενώ σύντομα θα αποδεσμευθούν και δικαστικοί υπάλληλοι.

Κοντογεώργου: Μια μεταρρύθμιση 71 ετών παίρνει σάρκα και οστά

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, Ελένη Κοντογεώργου, υπογράμμισε ότι το γενικό μητρώο διαθηκών είχε προβλεφθεί νομοθετικά εδώ και 71 χρόνια, αλλά μόλις τώρα υλοποιείται στην πράξη.

«Οι συμβολαιογράφοι είχαν την πρωτότυπη ιδέα και εργάστηκαν συστηματικά για να δημιουργηθεί μια ασφαλής και λειτουργική πλατφόρμα προς όφελος πολιτών και Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες σε σχέση με το σημερινό καθεστώς μέσω των Πρωτοδικείων.