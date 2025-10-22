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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ την περίοδο 24-29 Οκτωβρίου λόγω εργασιών
Ειδήσεις
14:43 - 22 Οκτ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ την περίοδο 24-29 Οκτωβρίου λόγω εργασιών

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου από την ανατολή του ηλίου έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 14:00, θα ισχύει από το 76,3ο χλμ. έως και το 71,3ο χλμ., αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως και τις 14:00.

Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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