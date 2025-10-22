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Παπαστεργίου: Προανήγγειλε νέα Εθνική Στρατηγική για την κυβερνοσφάλεια
Πολιτική
14:27 - 22 Οκτ 2025

Παπαστεργίου: Προανήγγειλε νέα Εθνική Στρατηγική για την κυβερνοσφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Η χώρα έχει αποδείξει ότι δεν είναι η θέση μας να παρακολουθούμε εξελίξεις αλλά να είμαστε μπροστά, πρωταγωνιστές και άξιοι παίκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο 5ο Συνέδριο Cyber Greece.

Ο υπουργός τόνισε ακόμα ότι ο σκοπός είναι να έχουμε υποδομές, διαδικασίες και δεδομένα, επιμένοντας σχετικά με την κρισιμότητα των δεδομένων, αφού όπως είπε η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα δεδομένα της. «Είναι προκατειλημμένη ανάλογα με τα δεδομένα της, αν δεν έχει πολλά δεδομένα θα απαντάει ψευδώς ή θα επιβεβαιώνει fake news», επεσήμανε ο υπουργός, συμπληρώνοντας ότι η εθνική στρατηγική το επόμενο διάστημα να ανοίξουν δεδομένα, να αξιοποιηθεί το Digital Governance Act (DGA), αλλά και τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου, που είναι πλούτος, όπως είπε οι υπουργός και πρέπει «να ανασάσουν, να ανοίξουν και να μιλήσουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το DGA στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει ένας φορέας ο οποίος θα δουλέψει κανονιστικά. «Όλα τα διαδικαστικά, τα ρυθμιστικά της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα από τη νέα Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων σε ένα οριζόντιο επίπεδο», εξήγησε ο υπουργός, μιλώντας και για το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να έρθει προς διαβούλευση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μιλώντας για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δημόσιο τομέα, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη χρησιμότητα του Ψηφιακού Βοηθού που, όπως είπε, ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ερωτήματα και αυτό σημαίνει 3 εκατ. λιγότερες επισκέψεις σε γκισέ, 3 εκατ. λιγότερα τηλεφωνήματα και 3 εκατ. λιγότερα email.

Αναφέρθηκε επίσης στο Κτηματολόγιο και όπως είπε από το 32% χαρτογράφησης που υπήρχε το 2019, σήμερα η χαρτογράφηση ολοκληρώνεται κάτι στο οποίο βοήθησε ένας Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος διάβαζε τα συμβόλαια και έφερνε στην οθόνη του υπεύθυνου νομικού τα σημεία που ήταν απαραίτητα για να συνεχιστεί η διαδικασία.

«Εδώ δεν βλέπουμε μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποφασίζει και δεν μπορεί μόνη της η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποφασίζει αλλά βλέπουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να στηρίζει τη διαδικασία για να γίνει πιο παραγωγικός ο άνθρωπος», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις fake video που τελευταία έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο και κυρίως στα social media, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερος ευρωπαϊκός σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αλλά και συνεργασία με τις πλατφόρμες ώστε να μην «ανεβαίνει» καν ένα τέτοιο βίντεο στο διαδίκτυο. Ερωτηθείς για την αντιμετώπιση των deep fakes και της παραπληφόρησης, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε είπε ότι αυτό το επόμενο μεγάλο στοίχημα πανευρωπαϊκά και ότι αναμένεται άμεσα να ληφθούν κεντρικά ευρωπαϊκές αποφάσεις. Είπε ακόμα ότι χρειάζεται πολύ σοβαρή αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, καθώς οι συνέπειές της είναι πιθανό να βλάψουν ολόκληρες χώρες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να έρθει η τεχνολογία πιο κοντά, πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στους πολίτες, είπε ο κ. Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να το πετύχει αυτό και ότι η Ελλάδα ηγείται τέτοιων πρωτοβουλιών, όπως είναι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα δουν την καλή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης.«Το επόμενο διάστημα θα δούμε την καλή όψη της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην κυβερνοασφάλεια, ο υπουργός τόνισε ότι η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία NIS2 έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και υπάρχουν και οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με το ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές, σχετικά με το ποιες είναι οι απαιτήσεις για τις κρίσιμες υποδομές σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά αλλά και τα ασυμβίβαστα για τους υπευθύνους ασφαλείας. ‘Άμεσα πρόκειται επίσης να έρθει η νέα Εθνική Στρατηγική για την κυβερνοσφάλεια. Για την Αρχή Κυβερνοασφάλειας, όπως επεσήμανε, το κρίσιμο είναι από την αρχή να ανακοινώνονται τα συμβάντα και να σπάσει το ταμπού που υπάρχει σήμερα από την πλευρά των επιχειρήσεων γιατί η δημοσιοποίηση θα φέρει περισσότερο οργανωμένο και συντονισμένο σύστημα.

«Δεν έχουμε δώσει και δεν έχουμε δείξει τη δέουσα προσοχή στο πώς θωρακίζουμε τα συστήματά μας. Πολλές φορές θεωρείται πολυτέλεια για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το να επενδύουμε εκεί αλλά όταν τελικά πέσουμε θύματα και μείνουμε εκτός λειτουργίας για μέρες και ώρες, τα χρήματα τα οποία τελικά θα απωλέσουμε είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να είχαμε επενδύσει», υπογράμμισε ο υπουργός.

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