Μεγάλες απώλειες για Bitcoin: Έχασε όλα τα κέρδη - Άνοδος άνω του 26% για το ChainOpera

Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν εξαιρετικά ταραχώδεις για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin (BTC), το οποίο κατέγραψε μια σημαντική ανοδική κίνηση, έχασε όλα τα κέρδη του και υποχώρησε προσωρινά σήμερα (22/10) κάτω από τα $108.000.

Πολλά από τα κορυφαία altcoins ακολούθησαν παρόμοια πορεία, ενώ το Zcash (ZEC) ξεχώρισε με διψήφια ποσοστιαία άνοδο μέσα στην ημέρα.

Ισχυρή μεταβλητότητα για το Bitcoin

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινούνταν χθες (21 Οκτωβρίου) στο εύρος $107.000 – $109.000, μέχρι που η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ανέτρεψε τα δεδομένα. Η Fed αποκάλυψε ότι εξετάζει τη δημιουργία “λογαριασμών πληρωμών” που θα επιτρέπουν σε εταιρείες crypto και fintech να έχουν πρόσβαση στα πληρωματικά συστήματα της Fed.

Η αγορά εξέλαβε την είδηση ως θετική, και το BTC εκτινάχθηκε στα $114.000 αμέσως μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος συνέπεσε με πτώση της τιμής του χρυσού, κάτι που αρκετοί αναλυτές απέδωσαν σε μεταφορά κεφαλαίων από το πολύτιμο μέταλλο προς το ψηφιακό νόμισμα.

Σύμφωνα με το CryptoPotato, η απότομη άνοδος του BTC προκάλεσε ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων δολαρίων, με εκατοντάδες χιλιάδες traders να υφίστανται ζημίες λόγω υπερβολικής μόχλευσης. Ωστόσο, οι «ταύροι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο, και η τιμή του Bitcoin κατρακύλησε ξανά εξίσου γρήγορα.

Το BTC έχασε όλα τα κέρδη του, υποχωρώντας προσωρινά κάτω από τα $108.000, πριν ανακάμψει ελαφρώς στα $108.133, 20 το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνοντας απώλειες 0,54%. Ορισμένοι χρήστες στο Χ επεσήμαναν ότι η πτώση συνέπεσε χρονικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε την Κίνα με επιβολή δασμών 155% από την 1η Νοεμβρίου.

Μετά την αναταραχή αυτή, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ανέρχεται περίπου στα $2,16 τρισ., ενώ η κυριαρχία του στην αγορά διαμορφώνεται στο 57,5%.

Απώλειες για τα altcoins με ελάχιστες εξαιρέσεις

Το Ethereum (ETH) ακολούθησε αντίστοιχη πορεία με το BTC, φτάνοντας κοντά στα $4.100 τις προηγούμενες ημέρες πριν υποχωρήσει στα $3.831,99 σημειώνοντας απώλειες 1,51%.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μεγάλα altcoins: Το Solana (SOL) σημειώνει απώλειες 0,37% στα 185,72 δολάρια, το Binance Coin απώλειες 0,29% στα 1.073,82 δολάρια, το Ripple (XRP) με απώλειες 1,85% στα 2,40 δολάρια, το Dogecoin με απώλειες 1,74% στο 0,1913 δολάριο και Cardano με απώλειες 1,47% στο0,6364 δολάριο.

Το Aster, το Mantle και το Pump.fun (PUMP) σημειώνουν σημαντικές απώλειες κοντά στο 10%.

Στον αντίποδα, το ChainOpera AI (COAI) καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη 26,55% στα 9,11 δολάρια και το LEO Token με άνοδο 1,75% στα 9,22 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται περίπου στα $3,75 τρισ., παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο.