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Πλαστικά Θράκης: Παραγραφή μη εισπραχθέντων μερισμάτων 2020 στις 31/12 – Η ημερομηνία της αποκοπής
Αναλύσεις
14:33 - 22 Οκτ 2025

Πλαστικά Θράκης: Παραγραφή μη εισπραχθέντων μερισμάτων 2020 στις 31/12 – Η ημερομηνία της αποκοπής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο επενδυτικό κοινό, ότι στις 31.12.2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη της χρηματικής διανομής εκ κερδών προηγούμενων χρήσεων, η διανομή των οποίων αποφασίσθηκε δυνάμει της από 14.12.2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το ποσό της οποίας ανήλθε (μετά την παρακράτηση του ισχύοντος αναλογούντος φόρου), σε 0,054701 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται την ως άνω χρηματική διανομή εκ κερδών προηγούμενων χρήσεων και για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει το αναλογούν ποσό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν από την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2025).

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας τα ποσά που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία(άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

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