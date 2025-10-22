Θάνατος 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι: Έρευνα από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον ξαφνικό και ανεξήγητο θάνατο μιας 16χρονης κοπέλας έξω από μπαρ στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ανήλικη διασκέδαζε με φίλους της σε γνωστό μπαρ στην οδό Δεκελέων, όταν περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα βγήκε από το κατάστημα και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Λίγα λεπτά αργότερα, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Περαστικοί και θαμώνες του μαγαζιού ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μεταφέροντάς την εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, έχουν ληφθεί τοξικολογικά δείγματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ουσία που θα μπορούσε να συνδεθεί με την αιφνίδια κατάρρευσή της.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις από φίλους, εργαζόμενους του μπαρ και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι κατέσχεσαν μπουκάλια με ποτά από το μαγαζί που διασκέδαζε το άτυχο κορίτσι.