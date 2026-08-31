Σοκ στην Κυψέλη: Πάνω από 10 μαχαιριές βρήκε ο ιατροδικαστής στο βρέφος

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη μέσα σε δοχείο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε στο άψυχο σώμα του βρέφους πάνω από 10 πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατός του επήλθε από θανατηφόρα πλήγματα που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση των αρχών ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

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Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος ήταν μεταξύ 6-8 μηνών, ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς η ηλικία του.

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Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει ζητηθεί η λήψη δειγμάτων DNA, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Παράλληλα, αστυνομικοί μετέβησαν και στην περιοχή της Φυλής, όπου διέμεναν παλαιότερα οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα. Σημειώνεται πως στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών.

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Στο Παίδων οι τρεις ανήλικοι – Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δείχνουν οι εξετάσεις

Και τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα – η 15χρονη έγκυος, ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο αγόρι – βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, η 15χρονη και το 9χρονο αγόρι έχουν διαγνωστεί με σύφιλη, ενώ το 12χρονο υποβάλλεται σε εξετάσεις. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο τα παιδιά να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

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