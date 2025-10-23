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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξέταση, κατά προτεραιότητα, υπόθεσης για πρακτικές στην αγορά οργανωμένων σχολικών εκδρομών
Ειδήσεις
17:56 - 23 Οκτ 2025

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξέταση, κατά προτεραιότητα, υπόθεσης για πρακτικές στην αγορά οργανωμένων σχολικών εκδρομών

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε την Τετάρτη (22/10) στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών/ επισκέψεων/ ταξιδίων σε σχολεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011.  

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά :

(α) σε πιθανολογούμενη οριζόντια (καρτελική) σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση τέτοιων εκδρομών ή/και

(β) στη διευκόλυνση της οριζόντιας σύμπραξης ("cartel facilitator” - "παράγοντας διευκόλυνσης")

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τον Ιανουάριο του 2024, και στη συνέχεια διενήργησε μέτρα έρευνας όπως επιστολές παροχής στοιχείων και ανωμοτί καταθέσεις.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

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