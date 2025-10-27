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Πώς θα κινηθούν μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία την 28η Οκτωβρίου
Ειδήσεις
12:38 - 27 Οκτ 2025

Πώς θα κινηθούν μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία την 28η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Τρίτη (28/10), θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του μετρό και του τραμ, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιτίας των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός, ενώ θα υπάρξουν προσωρινές αλλαγές στους τερματικούς σταθμούς του τραμ. Παράλληλα, θα γίνουν προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ σε διάφορους δήμους του Λεκανοπεδίου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

- Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

- Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.

- Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

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