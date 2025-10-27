Πώς θα κινηθούν μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία την 28η Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο αυτό, ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός, ενώ θα υπάρξουν προσωρινές αλλαγές στους τερματικούς σταθμούς του τραμ. Παράλληλα, θα γίνουν προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ σε διάφορους δήμους του Λεκανοπεδίου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

- Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

- Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.

- Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.