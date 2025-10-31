ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απολογίες Παππά, Κασιδιάρη και Λαγού στο Εφετείο για τη δράση της Χρυσής Αυγής
Ειδήσεις
17:18 - 31 Οκτ 2025

Απολογίες Παππά, Κασιδιάρη και Λαγού στο Εφετείο για τη δράση της Χρυσής Αυγής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τις απολογίες τριών από τα κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής - του Χρήστου Παππά, του Ηλία Κασιδιάρη και του Γιάννη Λαγού- συνεχίστηκε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για τη δράση της οργάνωσης, τα ηγετικά στελέχη της οποίας έχουν πρωτοδίκως καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. 

Στην αίθουσα του Εφετείου παρευρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου μουσικού Παύλου Φύσσα.

Παππάς: Πολιτικά τα κίνητρα της δίωξής μου

Ο Χρήστος Παππάς υποστήριξε πως πίσω από τη δίωξή του κρύβονται πολιτικά κίνητρα, τονίζοντας ότι δεν ανήκε στον στενό κύκλο του Νίκου Μιχαλολιάκου.

«Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν με τον Μιχαλολιάκο και δεν κάθονται στο εδώλιο, επειδή δεν είναι προβεβλημένα πρόσωπα και δεν κόβουν ψήφους στον Σαμαρά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι φωτογραφίες του παρελθόντος του ανασύρθηκαν για λόγους εντυπωσιασμού.

Κασιδιάρης: Δεν υπήρξε ρητορική μίσους

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τα εγκλήματα που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με την απαλλακτική πρόταση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου.

«Πότε έκανα αυτή τη δημόσια ρητορική μίσους;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι «οι εκφράσεις στις ομιλίες δεν αποτελούν προτροπή σε τέλεση αδικήματος».

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Κασιδιάρης δήλωσε:

«Ήταν μια άθλια και καταδικαστέα πράξη. Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής».

Λαγός: Πρόκειται για πολιτική δίκη

Ο Γιάννης Λαγός χαρακτήρισε τη δίκη «στοχευμένη και πολιτική», επιμένοντας ότι δεν απολογείται αλλά προσπαθεί να ακουστεί η αλήθεια.

«Κατηγορήθηκα εγώ και η οικογένειά μου επειδή έδωσα φαγητό και αίμα σε Έλληνες», ανέφερε, ενώ δεν έκρυψε την οργή του για όσα, όπως είπε, έχουν παραποιηθεί στη διαδικασία.

Το πρωί, έξω από το Εφετείο, πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση, με αφορμή τη συνέχιση της δίκης και τις απολογίες των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της καταδίκης της οργάνωσης και υπενθύμιζαν ότι η μάχη ενάντια στον φασισμό «παραμένει ζωντανή».

Οι Παππάς, Κασιδιάρης και Λαγός έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δίκη στο Εφετείο συνεχίζεται με τις επόμενες απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με νέο κόμμα» – Προαναγγέλλει πολιτικό «comeback» από τη φυλακή
Πολιτική

Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με νέο κόμμα» – Προαναγγέλλει πολιτικό «comeback» από τη φυλακή

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Αύριο 13/3 οδηγείται στη φυλακή
Πολιτική

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Αύριο 13/3 οδηγείται στη φυλακή

Αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής: 13 χρόνια στο διευθυντήριο της οργάνωσης - Ισόβια σε Ρουπακιά
Πολιτική

Αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής: 13 χρόνια στο διευθυντήριο της οργάνωσης - Ισόβια σε Ρουπακιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ