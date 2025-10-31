Απολογίες Παππά, Κασιδιάρη και Λαγού στο Εφετείο για τη δράση της Χρυσής Αυγής

Με τις απολογίες τριών από τα κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής - του Χρήστου Παππά, του Ηλία Κασιδιάρη και του Γιάννη Λαγού- συνεχίστηκε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για τη δράση της οργάνωσης, τα ηγετικά στελέχη της οποίας έχουν πρωτοδίκως καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην αίθουσα του Εφετείου παρευρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου μουσικού Παύλου Φύσσα.

Παππάς: Πολιτικά τα κίνητρα της δίωξής μου

Ο Χρήστος Παππάς υποστήριξε πως πίσω από τη δίωξή του κρύβονται πολιτικά κίνητρα, τονίζοντας ότι δεν ανήκε στον στενό κύκλο του Νίκου Μιχαλολιάκου.

«Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν με τον Μιχαλολιάκο και δεν κάθονται στο εδώλιο, επειδή δεν είναι προβεβλημένα πρόσωπα και δεν κόβουν ψήφους στον Σαμαρά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι φωτογραφίες του παρελθόντος του ανασύρθηκαν για λόγους εντυπωσιασμού.

Κασιδιάρης: Δεν υπήρξε ρητορική μίσους

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τα εγκλήματα που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με την απαλλακτική πρόταση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου.

«Πότε έκανα αυτή τη δημόσια ρητορική μίσους;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι «οι εκφράσεις στις ομιλίες δεν αποτελούν προτροπή σε τέλεση αδικήματος».

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Κασιδιάρης δήλωσε:

«Ήταν μια άθλια και καταδικαστέα πράξη. Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής».

Λαγός: Πρόκειται για πολιτική δίκη

Ο Γιάννης Λαγός χαρακτήρισε τη δίκη «στοχευμένη και πολιτική», επιμένοντας ότι δεν απολογείται αλλά προσπαθεί να ακουστεί η αλήθεια.

«Κατηγορήθηκα εγώ και η οικογένειά μου επειδή έδωσα φαγητό και αίμα σε Έλληνες», ανέφερε, ενώ δεν έκρυψε την οργή του για όσα, όπως είπε, έχουν παραποιηθεί στη διαδικασία.

Το πρωί, έξω από το Εφετείο, πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση, με αφορμή τη συνέχιση της δίκης και τις απολογίες των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της καταδίκης της οργάνωσης και υπενθύμιζαν ότι η μάχη ενάντια στον φασισμό «παραμένει ζωντανή».

Οι Παππάς, Κασιδιάρης και Λαγός έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δίκη στο Εφετείο συνεχίζεται με τις επόμενες απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.