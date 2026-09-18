13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δεκατρία χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και με το καλλιτεχνικό όνομα Killah P, στο Κερατσίνι, με τη φετινή επέτειο μνήμης να πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Οι φετινές εκδηλώσεις συμπίπτουν χρονικά με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα. Ο Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Οι εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία πραγματοποιούνται και φέτος στο Κερατσίνι και τον Πειραιά, ενώ για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής τους η Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει καλέσει μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις φετινές δράσεις μνήμης. Παράλληλα, προτείνει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα σχολεία και να πραγματοποιηθεί συμβολική κατάθεση λουλουδιών.

Το κεντρικό ραντεβού έχει οριστεί για σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες, Πέμπτη, με συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Η φετινή επέτειος πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, πρώην βουλευτή και ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, ο οποίος καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής υπόθεσης για τη Χρυσή Αυγή.

Η δίκη αυτή ξεκίνησε με αφορμή, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η οποία αποτέλεσε μία από τις κεντρικές υποθέσεις που εξετάστηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία. Η απόφαση του δικαστηρίου το 2020 έκρινε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση.

Η εξέλιξη με την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη προσδίδει ιδιαίτερη επικαιρότητα στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης, καθώς η δολοφονία του 34χρονου μουσικού αποτέλεσε μία από τις βασικές υποθέσεις που εξετάστηκαν στη δίκη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Νίκαιας και του Κερατσινίου. Οι παρεμβάσεις ξεκινούν από τις 14:00 και θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

Οι περιορισμοί αφορούν τις ακόλουθες οδούς:

τη λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

τη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο τμήμα μεταξύ Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

την οδό Παύλου Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος,

την οδό Τζαβέλλα, από την Πέτρου Ράλλη έως την Ηλιουπόλεως,

την οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

την οδό Καρακουλουξή, μεταξύ Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Στα συγκεκριμένα σημεία θα ισχύει επίσης απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 14:00 έως τις 23:00.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες οδούς κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και την υπάρχουσα σήμανση, καθώς αναμένεται αυξημένη κυκλοφορία λόγω των συγκεντρώσεων.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 στο Πέραμα και μεγάλωσε σε εργατικό οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας του εργαζόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ενώ και ο ίδιος είχε απασχοληθεί σε αντίστοιχους κλάδους, πριν επικεντρωθεί περισσότερο στη μουσική.

Με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P δραστηριοποιήθηκε στη χιπ-χοπ σκηνή, συμμετέχοντας σε συναυλίες και δισκογραφικές παραγωγές. Στη μουσική του αναφερόταν σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και εξέφραζε ανοιχτά τις αντιφασιστικές του θέσεις.

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 βρισκόταν μαζί με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, στο σημείο έφτασαν μέλη της Χρυσής Αυγής από τον πυρήνα της Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν και άλλα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ρουπακιάς.

Ο Ρουπακιάς επιτέθηκε στον 34χρονο μουσικό και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς συνελήφθη στο σημείο. Η υπόθεση αποτέλεσε στη συνέχεια μία από τις βασικές πτυχές της μεγάλης δικαστικής διαδικασίας που ακολούθησε για τη δράση της Χρυσής Αυγής.

Η δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και στο εδώλιο βρέθηκαν συνολικά 69 κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο τότε αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ιστορική απόφασή του, κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Γιάννης Λαγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Αντώνης Γερμενής και Γιώργος Ματθαιόπουλος, καθώς και άλλα στελέχη.

Συνολικά, 11 πρώην βουλευτές και δύο πυρηνάρχες κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση.

Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που αντιμετώπισαν κατηγορίες για την ίδια υπόθεση, 15 κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια.

Η δολοφονία του 34χρονου μουσικού, αλλά και η δικαστική διαδικασία που ακολούθησε, αποτέλεσαν κομβικά γεγονότα στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και στη δικαστική διερεύνηση της οργανωμένης δράσης της, η οποία οδήγησε στην καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης.