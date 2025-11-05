Αντίδραση Χατζηδάκη για ΕΛΤΑ: Δε θα αναλάβω ευθύνες που δε μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απάντησε σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών που τον εμφάνιζε να γνωρίζει το σχέδιο της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο καταστημάτων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηδάκης διευκρινίζει ότι πράγματι υπήρξε σύσκεψη για τα ΕΛΤΑ με τη συμμετοχή υπουργών, καθώς και σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ωστόσο, όπως τονίζει, η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν παρουσίασε επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο ή πλήρη εικόνα των δεδομένων που θα δικαιολογούσαν το σχέδιο για κλείσιμο των καταστημάτων.

Απαντώντας στην επιστολή του παραιτηθέντος διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει: «Έχω αναλάβει στο παρελθόν πολλές κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο δεν πρόκειται να επωμιστώ ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Χατζηδάκη:

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε.



Υπογραμμίζω και πάλι:



- Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

- Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.



Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση την πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.



Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».