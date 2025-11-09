Δένδιας από αεροπορική επίδειξη στον Φλοίσβο: Η Πολεμική Αεροπορία αλλάζει εποχή

Μήνυμα ισχύος, τεχνολογικής αναβάθμισης αλλά και εθνικής ενότητας έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τον Φλοίσβο, όπου παρακολούθησε την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη του Όπλου.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «μπαίνει σε μια νέα εποχή», με την είσοδο των F-35, την αξιοποίηση των drones και τη συνολική αναβάθμιση των αεροπορικών δυνατοτήτων της χώρας. «Περνάμε σε άλλες δυνατότητες, αλλά ένα πράγμα δεν θα αλλάξει ποτέ: η αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας να στηρίζει την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα και την πατρίδα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της Πολεμικής Αεροπορίας, τονίζοντας ότι οι πιλότοι και τα τεχνικά στελέχη της «εγγυώνται την ασφάλεια και υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό».

Στην εντυπωσιακή επίδειξη συμμετείχαν μαχητικά F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ζεύγος ελληνικών Rafale, τα γνωστά αεροσκάφη επιδείξεων F-16 “Ζευς” και T-6A “Δαίδαλος”, καθώς και ιστορικά αεροπλάνα Spitfire και Harvard, που συγκίνησαν το πλήθος. Παράλληλα, παρουσίασαν πτητικές δυνατότητες και πολιτικά αεροσκάφη των εταιρειών Aegean Airlines και Sky Express.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαία πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη: ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής. Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και οι αρχηγοί των επιτελείων.

Παρόντες επίσης ήταν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, διπλωμάτες, καθώς και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ελληνική αμυντική ισχύ.

«Η Πολεμική Αεροπορία δείχνει σήμερα το μέλλον της, ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις, αλλά και τεράστιες δυνατότητες», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.