ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο - Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) η κακοκαιρία
Ειδήσεις
10:54 - 10 Νοε 2025

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο - Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) η κακοκαιρία

Reporter.gr Newsroom
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 12:28
Erminio: Απαγορευτικό απόπλου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Τι να προσέξετε
