Gutenberg: Νομικές ενέργειες βάζουν «stop» στην αναπαραγωγή της Ιθάκης του Τσίπρα - Αποκτήθηκαν παράνομα υποστηρίζει

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νομικές ενέργειες για να σταματήσει τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», τα οποία, όπως αναφέρει, αποκτήθηκαν παράνομα μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος υπογραμμίζει ότι μόνο ο δημιουργός και ο εκδότης έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τη δημοσίευση ή αναπαραγωγή ενός έργου, επικαλούμενος τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο Gutenberg δηλώνει πως επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα σε περίπτωση νέων ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου από την εφημερίδα Documento, εις βάρος της οποίας κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.