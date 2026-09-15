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Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα – Η επίθεση μετά τη δήλωση Πάνα
Πολιτική
17:10 - 15 Σεπ 2026

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα – Η επίθεση μετά τη δήλωση Πάνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δήλωση του βουλευτή Απόστολου Πάνα ότι η ΕΛ.Α.Σ. κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον λαϊκισμό και την ακραία ρητορική, χαρακτηρίζοντάς το πλέον «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προηγούμενη αντιπαράθεση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% των προτάσεών του.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση του ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει: «Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής:

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;»

Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής.

Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.

Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/1486963153240308?ref=embed_post}

Νωρίτερα σήμερα, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «εγώ βλέπω ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;».

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