Challenge με μπέργκερ έστειλε στην εντατική έναν 22χρονο από το Κορωπί

Ένας 22χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος και με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στα νεφρά, ύστερα από ένα - εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως αποδείχτηκε - challenge με φίλο του.

Το challenge αφορούσε την κατάποση ενός ολόκληρου μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα να πνιγεί καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν, και να χρειαστεί άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές», δήλωσε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, στο Mega. «Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος εκεί να κάνει την γνωστή κίνηση να το βοηθήσει να το βγάλει προς τα έξω».

«Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός όταν παίζεις με τέτοιες ιστορίες» τόνισε η κ. Παγώνη. «Δεν είναι παιχνίδι αυτό. μπορεί να στοιχίσει την ίδια την ζωή».

«Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αλλά κατάσταση είναι δύσκολη» είπε η κυρία Παγώνη. Όλοι μας πρέπει να μάθουμε Πρώτες Βοήθειες. Αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα σε ένα μικρό παιδί» κατέληξε.