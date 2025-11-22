«Μπαράζ» αλκοτέστ στην Αττική και μία σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα

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«Μπαράζ» αλκοτέστ στην Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/11) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (22/11) πραγματοποίησε η Τροχαία, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 3 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χλμ. στην Αθηνών-Λαμίας

Παράλληλα, σημειώθηκε και μία σύλληψη τα ξημερώματα του Σαββάτου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Ο συλληφθείς καταγράφηκε μέσω συσκευής ραντάρ να κινείται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας με 230 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 100 χλμ./ώρα.

Κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.