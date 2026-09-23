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Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του
Ειδήσεις
18:49 - 23 Σεπ 2026

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Reporter.gr Newsroom
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Νέο περιστατικό έμφυλης βίας ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα (23/9), καθώς το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την προανάκριση προέκυψε ότι το πρωί της Τετάρτης ο 38χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια 25χρονη, με την οποία είχε διακόψει τη σχέση του περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας φέρεται να την απείλησε, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Η ζωή σου είναι λίγη».

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ο 38χρονος μετέβη με το αυτοκίνητό του σε δημόσιο χώρο στάθμευσης της περιοχής, όπου εντόπισε την 25χρονη την ώρα που κατευθυνόταν προς την εργασία της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τότε πυροβόλησε εναντίον της δύο φορές με κυνηγετικό όπλο, χωρίς να την τραυματίσει.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ωστόσο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε το σημείο.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, εντόπισαν στην Καλαμάτα το όχημά του εγκαταλελειμμένο. Λίγο αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 38χρονο.

Το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε είχε ήδη προλάβει να το κρύψει σε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο πολυκατοικίας.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 68χρονος πατέρας του 38χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα. Όπως διαπιστώθηκε, το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό ανήκε στον ίδιο.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το απόγευμα της Τρίτης (22/9) ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει την 25χρονη χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

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