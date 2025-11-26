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Σεμερτζίδου - Η «αγρότισσα με τη Ferrari» στην Εξεταστική: Δεν έχω τίποτα εκτός από ένα μηχανάκι
Ειδήσεις
10:59 - 26 Νοε 2025

Σεμερτζίδου - Η «αγρότισσα με τη Ferrari» στην Εξεταστική: Δεν έχω τίποτα εκτός από ένα μηχανάκι

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή ως η «αγρότισσα με τη Ferrari».

Με την έναρξη της κατάθεσής της η κα Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας ότι: το 2019 έλαβε 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54 .829 ευρώ.

Η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση υποστήριξε ότι είναι κατ' επάγγελμα αγρότισσα, και ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου μικρού κυβισμού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι».

Όσον αφορά τις αναρτήσεις της στα social media που την εμφανίζουν να οδηγεί πολυτελή super cars, η κυρία Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία, και αποκτήθηκαν το 2004 και 2016 αντίστοιχα ενώ σε σχετικό της διάλογο με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αναρωτήθηκε: «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες».

Στην συνέχεια η κυρία Σεμερτζίδου αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο, αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, τόνισε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής αναφέροντας: «Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο».

«Ήρθα εδώ σήμερα να βοηθήσω να πούμε τις αλήθειες. Έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύσεις. Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας είπε ότι θέλει να κάνει έρευνα βάσει τις δημοσιεύσεις», είπε αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στην συνέχεια, σε ερώτηση τις Μιλένας Αποστολάκη για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία, η κυρία Σεμερτζίδου δήλωσε: «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά», ενώ απαντώντας στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω; Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα χάσαμε τον ύπνο μας χωρίς λόγο πιστεύω. Βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».

Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση ενώ το 2023 κόπηκε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

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