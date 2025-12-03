Πάτρα: Μεταφέρονται σε νέο κτίριο τα Διοικητικά Δικαστήρια

Σε νέο κτίριο στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Γούναρη, Κανακάρη και Κανάρη θα μεταφερθούν τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας.

Σήμερα υπεγράφη στο υπουργείο Δικαιοσύνης νέα σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας, παρουσία του υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Η σύμβαση υπεγράφη από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου, Βασιλική Γιαβή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρείας, Γεώργιο Ταμπουρέα.

Η νέα μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων της χώρας.

Το ακίνητο διαθέτει τρεις ορόφους και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 3.724,57 τ.μ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «η θέση του είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Παράλληλα, το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, με τρεις εισόδους για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, καθώς και όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για άτομα με αναπηρία».

Το κτίριο θα ανακαινιστεί κατά τρόπο ώστε να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας με στόχο την πιστοποίηση LEED: ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED τελευταίας γενιάς, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS) πλήρη παθητική και ενεργητική πυροπροστασία και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου τον Ιούνιο του 2027, το νέο κτίριο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο απονομής Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντάξιο των αναγκών της πόλης και των πολιτών της Πάτρας» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιωάννης Συμεωνίδης, η Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, η Προέδρος Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας, Δήμητρα Γκότση, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, Αθανάσιος Ζούπας κ.α.